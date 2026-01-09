コンサ指揮官退任→「自分と現実に向き合う時間は苦しかった」。岩政大樹、第二章の幕開け「ようやく未来が見えて、ワクワク」
昨年８月に札幌の監督を契約解除で退任。その後は龍谷富山高校サッカー部での指導などをしていた岩政大樹氏が１月９日、自身のXを更新。「あけましておめでとう御座います」と挨拶し、以下のように綴る。
「岩政、ここからが人生の第二幕。色々とチャレンジをしていきます。５ヶ月間、自分と現実に向き合う時間は苦しかったですが、ようやく未来が見えて、ワクワクしています」
元日本代表DFの43歳が心を躍らせている。「こちらでもまた発信をしていきます。今後ともよろしくお願いします！」。次はどんなアクションを起こすか注目だ。
また次の投稿では、「北海道の皆さんにお礼をお伝えすることができていませんでした。この場をお借りして、最大限の感謝を。ありがとうございました！」と伝える。「別れ方は寂しかったですが、北海道で仕事ができて良かったと思っています。それは皆さんのおかげです。この感謝は必ずお返しします。これからも！」と約束した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
