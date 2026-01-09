この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

国の方針が変わり銀行から融資されない会社が増加中！企業がとるべき対策とは？

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「国の方針が変わり銀行から融資されない会社が増加中！企業がとるべき対策とは？」と題した動画を公開。“倒産させないプロ”として知られる市ノ澤翔氏が、ゼロゼロ融資の返済ピークや金利上昇局面を迎え、融資の審査が厳格化している現状を踏まえ、銀行や信用金庫との正しい付き合い方を解説した。



市ノ澤氏はまず、銀行と信用金庫の根本的な違いについて説明する。銀行が「株主の利益を最大化する」ことを目的とした株式会社であるのに対し、信用金庫は「会員や地域社会の利益を優先する」非営利法人である。この設立目的の違いが、それぞれの融資方針や企業との関わり方に大きく影響すると指摘した。



その上で、なぜ金融機関と良好な関係を築く必要があるのかについて、市ノ澤氏は「中小企業の多くは事業継続や成長のために資金調達が不可欠であり、その主な手段が金融機関からの借入だからだ」と述べる。特に、コロナ禍での特別融資が終了し、金融機関が融資先の選別を厳しくしている現在、その重要性は増しているという。



動画の核心となるのが「銀行・信用金庫の裏の姿」についての解説だ。市ノ澤氏は「銀行は利益を追求する営利企業」であると強調。担当者が親身に見えても、その裏には手数料ビジネスやノルマ達成という目的が存在する場合があると警鐘を鳴らす。「銀行マンが言っているから間違いないという考えは大間違い」とし、投資信託や保険の提案などを鵜呑みにせず、自社にとって本当に必要かを見極める視点が不可欠だと語った。



最後に市ノ澤氏は、金融機関と上手に付き合うための具体的な方法として「経営計画書の作成」「決算書を磨く」「定期的な報告」などを挙げた。金融機関は過去の実績だけでなく、「将来、貸したお金を返せるか」という未来への期待を重視する。そのため、経営者自身が財務を学び、自社の将来性や返済能力を論理的に示すことが、厳しい時代を生き抜くための鍵になると締めくくった。