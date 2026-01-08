年末最後のビッグドリーム、県内でも叶いました。

県内では4年ぶり、前後賞あわせて10億円の当選です。

去年の年末ジャンボ宝くじで、佐世保市の売り場で販売された宝くじから “1等” が出たことが分かりました。

（市民）

「本当に10億円当てられたと？すげぇね！」

佐世保市の『早岐イオンタウンチャンスセンター』。

掲げられていたのは、“10億円” の文字です。

去年の年末ジャンボ宝くじで、この売り場で販売された宝くじから1等前後賞が当選しました。

（川棚町から）

「何年か前に大村で出たでしょ？大村のイオンで。その時もびっくりしたけど、まさかこんないつも来ているところで当たるとは思わなかった」

（市民）

「また買いに来たくなる。そういうのを見たら。こういう小さなところでは出ないと思っていたので、もうびっくり」

みずほ銀行 宝くじ部などによりますと、県内では2014年に諫早市で7億円、2021年に大村市で10億円が出て以来の1等前後賞だということです。

去年は五島市で、ハロウィンジャンボの2等1億円も出ています。

売り場の店長は「長崎の皆さんの大きな夢が叶ってよかった。次のバレンタインジャンボで、3回連続高額当選を期待したい」と話しています。