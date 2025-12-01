1等は前後賞合わせて10億円！年の瀬の風物詩の1つといえば「年末ジャンボ宝くじ」です。今、ある駅前が“一獲千金”を夢見る宝くじファンの新たな聖地となっています。平日にもかかわらず宝くじを買い求める人で列ができていたのは、千葉県の船橋駅前の売り場。さらに、駅の反対側に位置する小さな売り場にも列が。実は200メートルほどしか離れていない2つの売り場から、1等が3本相次いで出て、その当せん金額は前後賞合わせて約20