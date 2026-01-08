狩猟採集民が使用した毒の残留物が検出された6万年前の矢じり/Marlize Lombard/University of Johannesburg via CNN Newsource

（CNN）科学者たちが、石器時代の矢じりから植物毒の痕跡を検出した。 約6万年前の南アフリカで狩猟採集民が使用していた矢じりだという。

この発見は現在知られている最古の毒矢であり、そのような道具と洗練された狩猟戦略がこれまで考えられていたより数千年早い時期から存在していたことを示すものだ。7日に科学誌「サイエンス・アドバンシズ」に掲載された論文の著者らが述べた。

「持続的な狩猟において、毒矢は通常、獲物を即座に殺すことはなかった」と、ストックホルム大学考古学研究所の考古学科学教授で、本研究の筆頭著者であるスベン・イサクション氏は述べている。「むしろ毒は狩猟者が負傷した動物を追跡し、疲弊させるのに必要な時間と労力を削減するのに役立った」

この有毒化学物質の残留物から発見された2種類のアルカロイド（有機植物化合物）は、ギフボル（ボーフォネ・ディスティカ）由来のもの。この地域の伝統的な狩猟者は今日でもこの植物を利用しており、地元では「毒球根」と呼んでいる。

石英でできた当該の矢じりは、1985年に南アフリカのクワズール・ナタール州ウムラトゥザナ・ロック・シェルターで発掘された。狩猟採集民は食用として動物を殺す前に、この矢じりを毒に浸していた可能性が高い。後期更新世に毒矢が存在していたことは、狩猟採集民がどの植物を使用するべきか、そして毒が効力を発揮するまでにどれくらいの時間がかかるかを知っていたことを示唆している。

「矢に塗布された物質が数時間後に動物を弱らせることを理解するには、因果関係の思考と、後の結果を予測する能力が必要になる」と、イサクション氏は電子メールで指摘した。「これらの証拠は、先史時代の人類が高度な認知能力、複雑な文化的知識、そして高度に発達した狩猟習慣を有していたことを示している」

有毒植物の特定

人類は長らく食料としての植物に頼ってきたが、毒矢の存在は直近の氷河期に生きていた我々の祖先が、植物の化学的性質を利用して薬や毒物を開発していたことを示す一例に過ぎない。イサクション氏はそう語る。

狩猟者はギフボルの球根に矢を突き刺して、先端に毒を塗布した可能性がある。あるいは球根を切って、毒物を容器に集めたかもしれない。研究によると、毒は加熱や日光照射によって濃縮された可能性もある。

毒の作用機序は様々で、ミオトキシンのように筋肉組織を破壊するものもあれば、神経系を攻撃する神経毒もある。狩猟採集民はミオトキシンに汚染された動物部位を避けていた可能性があるが、神経毒の方は動物の体全体に広がった後に薄まるとイサクション氏は述べた。



「一部の毒素は血流に入った場合にこそ危険だが、摂取しても害はない」「他の毒素は熱で容易に分解されるので、調理によって中和される可能性がある」（同氏）

化学分析の結果、10個の石英矢じりのうち5個にブパンドリンとエピブファニシンというアルカロイドが含まれていることが示された。数千年もの間埋もれていたにもかかわらず、矢じりには残留物が残っていた。これはアルカロイドが水に溶けにくいといった特有の化学的特性を持っているためとみられる。

研究によると、この植物の毒素は少量でも齧歯（げっし）類にとっては20〜30分以内に致命的となる。人間の場合は吐き気、呼吸麻痺（まひ）、肺浮腫、脈拍低下などの症状を引き起こす可能性がある。

比較のため、著者らは南アフリカで採取されスウェーデンに持ち込まれた250年前の矢じり4本も調べた。分析の結果、矢じりには同じ毒性のアルカロイドが含まれていたことが判明し、狩猟においてこの毒を伝統的に使用してきた長い歴史を示唆していると著者らは述べている。

先史時代の生活様式を垣間見る

研究によると、ウムラトゥザナの矢じりに毒の残留物が発見される以前、狩猟道具に毒が付着していたことを示す最古の直接的な証拠は、現在から4431〜4000年前のエジプトの墓と、現在から6700年前の南アフリカのクルーガー洞窟でそれぞれ出土した骨の矢だった。ここでの「現在」とは考古学者や地質学者が用いる時間尺度で、放射性炭素年代測定が導入された1950年を基点としている。

南アフリカのクワズール・ナタール州にあるボーダー洞窟では、毒が関係する狩猟道具の使用を示す他の証拠も発見されている。矢じりに毒を塗るために使われたと思われる2万4000年前の塗布器と、矢じりを接着するための接着剤として使われていたと思われる3万5000年前の蜜蝋（みつろう）の塊がそれだ。

仏国立科学研究センターおよびトゥールーズにあるポール・サバティエ大学の考古学者、ルドビク・スリマック氏は今回の研究について、人類が地球全体に広がる過程で弓矢が重要な役割を果たしたことを裏付けるものであり、ホモ・サピエンスを代表する先史時代の狩猟採集民とネアンデルタール人など他のヒト族との認知的差異も明らかにしていると述べた。スリマック氏はこの研究には参加していない。

「この研究は弓が後世に発明されたものではなく、少なくとも8万年前のアフリカとアジアに起源を持つ、基礎的かつ複雑な技術だったという見解を強固にする。約5万4000年前に欧州に到達したホモ・サピエンスも、この技術と共にあった」（スリマック氏）

イサクション氏と共同研究者たちは、南アフリカの他の有望な遺跡を調査することで、当時毒矢がどれほど広く使用されていたかを調べたいと考えている。