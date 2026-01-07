「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「どうだった？」がよくない理由

「年末年始は、どうだった？」

この質問が嫌われやすい理由は、はっきりしています。答えづらいからです。

「年末年始は、どうだった？」と聞かれた瞬間、答える側は迷います。楽しかったかどうかを聞かれているのか。出来事を聞かれているのか。仕事の疲れ具合なのか、私生活の話なのか。範囲が広すぎて、何から話せばいいのか分かりません。

これは「どうだった？」という聞き方の問題です。この質問を投げると、相手に「何から答えればいいのか」を考えさせてしまうのです。

「事実質問」に変えてみよう

頭のいい人は、まず事実に絞って聞きます。

たとえば、こうです。

・「どこかに行きましたか？」

・「誰かと会いましたか？」

・「何かお正月らしいものは食べましたか？」

どれも、考える必要はありません。思い出せる出来事があれば、それを一つ答えるだけです。

「年末年始は、どうだった？」は、雑談のようでいて、実は雑談に向いていない質問です。なぜなら、答えを聞いているつもりで、聞かれた側の負担が大きすぎるからです。

乱暴な「どう」を投げるのではなく、事実を思い出すだけで答えられるところから聞く。それだけで会話は、ずっとやりやすくなります。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）