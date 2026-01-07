ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。同チームを選んだ理由について明かした。

ポスティングシステム申請後の心境を聞かれると「初めての経験でしたし、凄くこういう待っている間はいろいろな気持ちはあったんですけど、みなさんが動いてくれていたので、僕は自分のやるべきことに集中して待っていました」と振り返った。

また、ブルージェイズを選んだ理由については「凄く街がいいところで、何より強く、世界一になれるチームだと思います。だから選びました。僕の娘に30球団のロゴを見せた時に一番最初に“これがかわいい”と言って選んだのがブルージェイズでした」と明かし、報道陣を笑わせた。

巨人からポスティングシステムで移籍した岡本は、ブルージェイズと3日（日本時間4日）に4年総額6000万ドル（約94億2000万円）で契約合意。4年総額6000万ドルは、村上がWソックスと結んだ2年総額3400万ドル（約53億3800万円）に対し、平均年俸では下でも総額と年数で上回った。背番号は「7」に決まり、5日（日本時間6日）には球団公式サイトのロースターが更新され「7」で登録された。