動画『【LINEを始めたい方向け】LINE(ライン)新規登録を一撃でマスター！安心して使える設定方法も紹介』では、LINE専門家のひらい先生が、LINEを初めて利用する方に向けて分かりやすく新規登録の手順について解説した。

動画冒頭、ひらい先生は「LINEアプリにまずインストールしましょうということで」と呼びかけ、AndroidユーザーならGoogle Play、iPhoneユーザーならApp Storeからダウンロードする方法を指南。さらに、「もしなければ、Androidの方であれば、スマートフォンを下から上にスワイプすると、アプリの一覧や検索機能が出てくる」と、アプリストアの場所が分からない場合のためのアドバイスもしていた。

続けて、ストアアプリを開いたら「LINEというふうに検索をしてみてください」と手順を説明。「虫眼鏡マークのところからLINEと検索してみてください」と、検索窓のアイコンにも言及し、初心者にも親切な解説が光る内容となった。

なお、検索結果が表示された後は、「LINEが出てきたら、このインストールというところをタップします」と呼び掛け、ダウンロード後に「しばらくするとインストールされるので」と続けた。動画の締めでは、「スマートフォンを使って、」と、視聴者が次のステップに進むよう後押しし、LINE新規登録の第一歩を丁寧にサポートする姿勢が印象的だった。

