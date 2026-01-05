&TEAM¥Õ¥¦¥Þ¡õEJ¤Î¡È180cmÄ¶¥³¥ó¥Ó¡É¤¬154.7cm¤Î´öÅÄ¤ê¤é¤òÊÂ¤ó¤À¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹º¹¥á¥í¡Ä¡×¡Ö¥ê¥À¥º¿ÈÄ¹ºÇ¹â¡×¤ÈÈ¿¶Á
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎEJ¡Ê¥¦¥£¥¸¥å¡Ë¤ÈFUMA¡Ê¥Õ¥¦¥Þ¡Ë¤¬´öÅÄ¤ê¤é¤È°ì½ï¤Ë¡ÖFIREWORK¡×¤ò¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①&TEAM¥Õ¥¦¥Þ¡õEJ¤È´öÅÄ¤ê¤é¤Î¡ÖFIREWORK¡×¥À¥ó¥¹ ②③JO¤Ï¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢K¤Ï髙¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¤ÈÍÙ¤ë¡ª
¢£&TEAM¤È´öÅÄ¤ê¤é¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡ÖFIREWORK¡×¤òÍÙ¤ë
2025Ç¯12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢&TEAM¤È´öÅÄ¡£¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ç¤Ï&TEAM¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡ÖFIREWORK¡×¤ò°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£EJ¤ÈFUMA¤¬´öÅÄ¤òÙÑ¤ó¤À¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢3¿Í¤Ï¥¥ìÎÉ¤¯¥À¥ó¥¹¡£´öÅÄ¤âºÇ¸å¤Ë½Æ¤ò·â¤Ä¤è¤¦¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
&TEAM¤Î¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ëEJ¤Ï184cm¡¢¥µ¥Ö¥êー¥Àー¤ÎFUMA¤Ï180cm¤È¶¦¤ËÄ¹¿È¤Ç¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤Î»ý¤Á¼ç¡£°ìÊý´öÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¿ÈÄ¹¤ò154.7cm¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ìó30cmº¹¤Î2ÁÈ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖµÓ¤Ê¤Ã¤Ã¤Ã¤¬¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹·ãË¨¤¨¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¥á¥í¡Ä¡×¡Ö¤ê¤é¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ü¥Ç¥£ー¥¬ー¥É¤Ë¸«¤¨¤ëw¡×¡Ö¥ê¥À¥º¤Î¿Â»Î´¶¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤ê¤é¤Á¤ã¤ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍ¥¤·¤¯ÍÙ¤ë¥êー¥Àー¥º¡×¡Ö¤ê¤é¤Á¤ã¤ó¥À¥ó¥¹¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥ê¥À¥º¿ÈÄ¹ºÇ¹â¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¾å¼ê¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¥é¥Ü¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª´öÅÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´öÅÄ¤¬¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£