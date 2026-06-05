東京・霞が関の官庁街（手前）。左奥は国会議事堂内閣人事局は5日、今年4月1日付で採用した国家公務員のうち、女性の割合が前年から1.5ポイント増の41.9％だったと発表した。現行基準で発表を始めた2005年以降で最高になった。40％を超えるのは2年連続。幹部候補とされる総合職試験で採用した女性も1.4ポイント増の38.2％で過去最高を更新し、上昇傾向が続いた。政府は今年3月に「第6次男女共同参画基本計画」を閣議決定。国家