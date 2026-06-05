タレント伊集院光（58）が5日、ニッポン放送「春風亭一之輔あなたとハッピー！」（金曜前8・00）にゲスト出演し、落語家廃業のいきさつについて語った。落語の世界に飛び込み、22年に死去した6代目三遊亭円楽に弟子入り。三遊亭楽大の高座名で活動したが、その後タレントに転身した。番組では、師匠以外の人物に破門を言い渡されるケースがあるのか、リスナーから質問が届いた。伊集院、パーソナリティーの春風亭一之輔と