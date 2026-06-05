あさぎり型護衛艦「うみぎり」（海上自衛隊提供）小泉進次郎防衛相は5日、インドネシアのシャフリィ国防相と東京都内で会談し、海上自衛隊「あさぎり型」護衛艦のインドネシア軍への輸出に向けて実務者協議を始めることで合意した。日本は4月に殺傷能力のある武器輸出を解禁以降、フィリピンやニュージーランドなど同志国との装備協力を加速している。防衛省によると、シャフリィ氏は会談で、あさぎり型護衛艦などの輸出を含む