»öÁ°¹ç½ÉÃÏ¤Î¥á¥­¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë³«Ëë¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï2Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤«¤éÁ´Æü¶õ¡ÊANA¡Ë¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç»öÁ°¹ç½ÉÃÏ¤Î¥á¥­¥·¥³¡¦¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤Ë½ÐÈ¯¡£½ÐÈ¯Á°¤Î¶õ¹ÁÆâ¤Ç¤ÏÁÔ¹Ô¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤éµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¤Ë³«Ëë¤¹¤ëËÌÃæÊÆWÇÕ¡£ÆüËÜ¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°FÁÈ¤Î½éÀï¤È¤·¤Æ¡¢14Æü¡ÊÆ±