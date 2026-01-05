ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤òµÞ½±¤·¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¹´Â«¡¡¥í¥·¥¢¤Ïà¶¯¹Å¼êÃÊá¤Ë°Õ³°¤ÊÈ¿±þ
¡¡ÊÆ·³¤¬£³ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¤òµÞ½±¤·¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤È¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹É×¿Í¤ò¹´Â«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë°ÜÁ÷¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ»ÊË¡¾Ê¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥Þ¥É¥¥¥í»á¤òËãÌôÌ©Çä¤Ê¤É¤Î¶¦ËÅÍÆµ¿¤Ç»ØÌ¾¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç·º»öºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâ¥Ç¥ë¥¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¹´Â«¤·¤¿¡£¤³¤Î¶¯¹Å¼êÃÊ¤Ë³Æ¹ñ¤«¤é·üÇ°¤äÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤ÊÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥í¥·¥¢¤À¡£
¡¡¥Þ¥É¥¥¥í»á¤Ï£µÆü¤Ë¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢Ë®ºÛÈ½½ê¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÂçÅýÎÎÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÀ¯¸¢°Ü¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤«¤Í¤Æ¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤Ê¤É¤ÎËãÌô¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÌ©Í¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¥Þ¥É¥¥¥í»á¤¬ËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¡Ö¥È¥ì¥ó¡¦¥Ç¡¦¥¢¥é¥°¥¢¡×¤ò»Ù±ç¤·¡¢¹ñ²È¤°¤ë¤ß¤ÇËãÌôÌ©Çä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¹ñ¥Æ¥íÁÈ¿¥¤Î»ØÆ³¼Ô¡×¤Ë»ØÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬É½¸þ¤¤Ç¤Î¹´Â«¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¹´Â«¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥¥å¡¼¥Ð¡¢¥Ë¥«¥é¥°¥¢¤òà¼Ò²ñ¼çµÁ¿õ¼´á¤Î¼çÍ×¹ñ¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤Î¿®Êô¼Ô¤Ç¤¹¡£¥â¥ó¥í¡¼¼çµÁ¤È¤Ï¡¢£±£¸£²£³Ç¯¤Ë¥â¥ó¥í¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬½é¤á¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡¢ÊÆ¹ñÂçÎ¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤ÎÂç¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÆ¹ñ¤¬·èÄê¤¹¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤È¤¤¤¦È¿ÊÆ¡¦¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¸¢Íø¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÀÐÌýËäÂ¢ÎÌ¤ò»ý¤Ä»ºÌý¹ñ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡Ö£±£¹£·£¶Ç¯¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÀÐÌý²ñ¼Ò¤ò²¡¼ý¤·¡¢ÀÐÌý»º¶È¤ò¹ñÍ²½¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤ò¡ØÀàÅð¡Ù¤È¸Æ¤Ó¡ØÀÐÌý¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÀÐÌý¼ýÆþ¤òÊÆ¹ñ¤Ø¤Î°µÎÏ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢ÎòÂåÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤ò¤¤¤éÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤äÃæ¹ñ¤Ø¤Î¼çÍ×ÀÐÌý¶¡µë¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂç¤¤ÊÁÀ¤¤¤ÏÀÐÌý¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥É¥¥¥íÆÈºÛÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Î·ÐºÑÊø²õ¤ÈÍÞ°µ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î£±£°Ç¯¤Ç£¸£°£°Ëü¿Í¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¿Í¤¬¹ñ³°Ã¦½Ð¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£°ÜÌ±ÌäÂê¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÇº¤ß¤Î¥¿¥Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÀÐÆóÄ»¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ò·èºö¤¬¹´Â«¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¼ç¸¢¹ñ²È¤ÎÂçÅýÎÎ¤òÂ¾¹ñ¤Î·³Ââ¤¬¹´Â«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Ë¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¶áÎÙ¹ñ¤ä¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¿Æ¤·¤¤¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤òÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ïº£²ó¤ÎÅÅ·âÅª¹´Â«¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ·±¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÂ¿ÁØËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¡Ç½¤»¤º¡¢Á´¤¯Äñ¹³¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¥Þ¥É¥¥¥íÆÈºÛÀ¯¸¢¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ì±½°¤ÎÈ¿Íð¤Ç¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥É¥¥¥í»á¤ÎÂ¦¶á¤¿¤Á¤¬Î¢ÀÚ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡££Ã£É£Á¤¬Ä¹Ç¯¤«¤±¤ÆÀÅ¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÄµÊó³èÆ°¤¬¼Â¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¿Æ¥×¡¼¥Á¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤µ¤¢¡¢¥¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Ç¤Ï¡¢¥¡¼¥¦¡Ë¤È¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡ÊÆ±¡¢¥ª¥Ç¡¼¥µ¡Ë¤òÃ¥¼è¤·¤è¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×¤¬à¤É¤¦¤ä¤ë¤Ù¤¤«á¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÐþËý¤µ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Ç¡¢º£²ó¤Î¹´Â«¤ò¾ÜÊó¤·¡¢Îé»¿¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡ØÀÐÌý¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¥í¥·¥¢Äë¹ñ¤Î°ìÉô¤È¤ß¤Ê¤·¤ÆºÆÅý¹ç¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¤ÎÀ¯¼£É¾ÏÀ²È¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥È¥é¥ó¥×¤Î¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤À¡Ù¡Ø¥È¥é¥ó¥×¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤Ëº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ·±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¥Ù¥¿¥Ü¥á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥í¥·¥¢»ö¾ðÄÌ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£