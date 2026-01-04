この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」で「【工場勤務 続かない】辞める理由と“続けるコツ7選”を元トヨタ社員が徹底解説」と題した動画を公開。工場勤務が続かないと悩む人や、これから挑戦する人に向け、仕事のキツさや楽さといった表面的な理由ではなく、心身のコンディション管理や人間関係の構築、目的意識の重要性など、長期的に働き続けるための具体的な7つのコツを解説した。



ケンシロウ氏はまず、工場勤務が続かない根本的な原因について、「仕事のキツさや楽さよりも、それぞれのネックに対する対策ができていないこと」だと指摘する。その上で、誰でも実践できる7つのコツを挙げた。



1つ目は「最初の1ヶ月は慣れるまで乗り切る」こと。特に未経験者は、立ち仕事による筋肉痛や足の痛みが必ず発生するため、これを乗り越える覚悟が必要だと語る。高性能なインソールを用意したり、仕事後にマッサージをしたりといったセルフケアが有効だという。



2つ目は「人間関係は深入りしない」。工場には多様な人が働くため、全員と良好な関係を築こうとせず、仕事上必要なコミュニケーションに絞るなど、メリハリをつけることが精神的な負担を減らす鍵だと説明した。



3つ目は「夜勤時の睡眠のルーティン化」。夜勤明けに熟睡できないという悩みに対し、遮光カーテンや耳栓で睡眠環境を整えたり、食事のタイミングを工夫したりと、自分なりの入眠儀式を作ることが重要だと述べた。



4つ目は「休日は“完全休養日”を作る」。特に寮生活では休日を持て余しがちだが、趣味に没頭したり外出したりしてリフレッシュすることが、仕事へのモチベーション維持に繋がるという。



5つ目は「職場で1人でも“味方”を作る」。特に仕事を教えてくれる教育担当者とは良好な関係を築くべきだとし、「いつもありがとうございます」といった感謝の言葉や、帰省土産などの小さな心遣いが効果的だとアドバイスした。



6つ目は「製造業は目的が必要」という点。高収入などの条件面だけで選ぶと長続きしにくいため、「借金返済」や「起業資金を貯める」といった明確な目的を持つことが、困難を乗り越える原動力になると力説した。



最後の7つ目は「外部に相談相手を作る」。職場の人間関係とは別に、友人や家族、パートナーなど、仕事の悩みやストレスを気兼ねなく話せる相手の存在が、精神的な支えになると語った。



ケンシロウ氏は、これらのコツを意識することで、工場でのキャリアを長期的に築くことが可能になると締めくくった。工場勤務に不安を感じる人は、まず自分にできる対策から試してみてはいかがだろうか。