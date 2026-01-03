食楽web

洋食からうどん、すしまで、食い倒れの街・大阪でジャンルを問わず見つけたのは、地元に根づき、何度も通いたくなる味ばかり。

2025年に実食取材した、本当においしい大阪グルメ7選をお届けします。

【洋食】精肉店直営の洋食屋『グリルSano惣』の「上牛カツライス」

上質な牛肉が使われた「上牛カツライス」950円、「コロッケ」100円

大阪北区にある創業62年の老舗洋食屋『グリルSano惣（サノソウ）』は、平日はサラリーマン、休日は家族連れで大賑わい。「海老フライライス」や「ハンバーグライス」といった定番メニューが18種類ほど揃います。

同店は、創業70年を超える老舗精肉店『佐野惣』の直営店。きつね色に揚がった上牛カツに、千切りキャベツとスパゲティが添えられた「上牛カツライス」は、やわらかくジューシーで、嚙むほどに旨みが溢れ出します。

天神橋筋六丁目駅から徒歩10分

トッピングした一番人気のコロッケは、ザクザクの衣から顔を出す、なめらかなじゃがいもがたまりません。2つのおいしさを引き立てるのは、野菜やフルーツ、牛すじをじっくり煮込み、1か月以上かけて仕上げたデミグラスソース。良い素材をリーズナブルなお値段でいただけるのは、直営店ならでは。みんなに愛されるおいしさで、お腹も心も満たされます。

●SHOP INFO

グリルSano惣

住：大阪府大阪市北区長柄西2-4-14

TEL：06-6354-8110

営：イートイン 11:00～15:00、テイクアウト 11:00～16:00

土曜日はイートイン・テイクアウトともに11:00～15:00

休：日、祝

【洋食】洋食屋『復刻西洋食堂 紅梅ダイナー』の行列ができる名物エビフライ

人気No.1の「エビフライ」ご飯とスープ付き（おかわり自由） 1.320円

忘れられない祖父の味を復刻させ、店主・塩本功太郎さんが2012年にオープンしたのが『復刻西洋食堂 紅梅ダイナー』。大阪を代表する欧風料理の名店『ガスビル食堂』で3代目料理長を務めた祖父・望月金次郎さんの味を再現したメニューの中でも、とりわけ「エビフライ」が大人気。その味を求めて連日行列ができています。

お皿の上には大ぶりのエビフライが3本と、ゆで卵がたっぷり入った大盛りのタルタルソース。サックサクの衣の中のエビは驚くほどみずみずしく、頬張るとぷりんと弾みます。身がかたくならないよう低温で揚げたエビからは、噛んだ瞬間にエキスがあふれ、旨味が口いっぱいに広がります。

ハンバーグやタンシチューなど、メニューは全12種類

”奇をてらわず、きっちりセオリー通り”がモットーの店主の丁寧な仕事ぶりが伝わる味わいは、一度食べたら忘れられないでしょう。

●SHOP INFO

復刻西洋食堂 紅梅ダイナー

住：大阪府大阪市北区紅梅町4-12

TEL：06-6358-4530

営：11:00～15:00

※ディナー営業は食べ放題飲み放題のコースのみ（予約制）

休：日・祝日

https://koubaidiner.base.shop/

【中華】ワンタンのイメージがひっくり返る！ 『上海ロンタン』の「上海ワンタン」

感動の本場の味が堪能できる「上海ワンタン」1,200円、「龍井茶」1,000円

大阪の谷町6丁目の空堀商店街エリア。昔ながらの長屋を改良した長屋再生複合ショップ「惣」の中にあるのが、『上海ロンタン』です。こちらでぜひいただきたいのが「上海ワンタン」。皮の中に具材がたっぷりと詰まっていて、水餃子のような姿が特長です。

こちらのお店では、ワンタンを味噌ダレ、黒酢、ラー油の3種のタレで楽しめます。今まで食べたことがないような、プルップルの厚めの皮にびっくり。たっぷり詰まった豚挽肉には、上海のワンタンに欠かせないナズナのほろ苦さがほどよく効き、味わいに奥行きをプラス。皮の食感に負けない風味と食感は、感動もののおいしさです。

『上海ロンタン』が入っている長屋再生複合ショップ「惣」 ［食楽web］

ちなみに店名の「ロンタン」とは、上海の地域コミュニティーのこと。上海の本場の味を、周辺の街並みや風情とともに味わってみて欲しいお店です。

●SHOP INFO

上海ロンタン

住：大阪府大阪市中央区瓦屋町1-6-3 空堀『惣』南長屋2F

TEL：06-6777-9591

営：11:00～17:00

休：火・水曜

＠shanghai.rontan/

【寿司モーニング】最高すぎる！市場で味わうお寿司朝ごはん「ゑんどう寿司」

一皿1,400円のおまかせ「上まぜ」は全部で5種類

食い倒れの街・大阪を訪れたら、早起きしてちょっとだけ贅沢な朝ごはんも楽しみたいもの。大阪市福島区・大阪市中央卸売市場にある『ゑんどう寿司』は、「上まぜ」というおまかせメニューが基本で、一皿1,400円で寿司5貫の提供。食べ終わる少し前に、お店の方から次を食べるか聞かれるので、おまかせの追加もOK。

卓上には醤油とハケ、ガリのセットが並び、お寿司に醤油をサッと一塗りして食べるスタイルです。目の前にあらわれたおまかせは、どのネタもツヤツヤと輝き、厚みも鮮度も素晴らしい！ シャリを手づかみでサッと成形することから「つかみ寿司」と呼ばれるだけあり、旨みたっぷりのネタとともに、口の中でふわりとほどけていきます。

市場の中にある『ゑんどう寿司』

あまりのおいしさで、おかわり必至。あなご、うに、ズワイガニ、太刀魚の炙り、煮アワビ、トロ鉄火など、次々と口に運べば朝から至福のひとときが過ごせます。早起きしてよかったと思える、モーニング寿司体験です。

●SHOP INFO

中央市場 ゑんどう寿司（ちゅうおういちば えんどう）

住：大阪府大阪市福島区野田1-1-86 大阪市中央卸売市場本場

営：06:00～14:00

休：日・祝 ※年始は1月5日から営業

【うどん】心を掴む”つるもち”新食感『うどんdining KONA×MIZU×SHIO』

「ちくわ天と温玉 or 舞茸天の出汁を選べるうどん」1,000円。出汁は温かけ・ぶっかけ温・ぶっかけ冷の3種類から選べるスタイル

粉もの文化でおなじみの大阪では、うどんも欠かせないグルメ。大阪・本町のうどん屋『うどんdining KONA×MIZU×SHIO』は、かの料理人・神田川俊郎さんも足を運んでいたという名店です。

初めて訪れるなら、定番メニューのちくわ天と温玉 or 舞茸天の出汁を選べるうどんを。麺はつるりと滑らかで、お餅のようにもちっと弾む食感はしっかりとした噛み応え。気温や湿度によって粉の配合や麺の太さを変え、一度茹でたあとに圧力釜で仕上げるという独自の二段製法が、もちもちの食感を作り出しているのだそうです。

「黒毛和牛入りビーフストロガノフうどん」1,500円

「うパン山食」テイクアウト500円、「うパン」1切れ・イートイン 100円 ［食楽web］

また、店主・白川和さんの自由な発想から生まれるハイブリッドメニューも魅力。デミグラスソース×和風出汁が抜群に合う「黒毛和牛入りビーフストロガノフうどん」や、圧力釜でゆでたうどんをペースト状にして生地に練り込んだもちもち食感のパン「うパン」など、意外性のある組み合わせはどれも絶品。新しい味との出会いに驚かされます。

●SHOP INFO

うどんdining KONA×MIZU×SHIO

住：大阪府大阪市中央区南本町1-2-6 Fiore Building 1F

営：【うどん】11:00～14:00（L.O.）、【うパン販売】11:00～18:00（なくなり次第終了）

休：日、月曜

https://www.instagram.com/udon_konamizushio

1日30食限定のハヤシライス専門店『林家とん平』

濃厚なデミグラスの「ハヤシライス（卵黄）」1,060円。卵黄をはじめ、60～100円で3種類のトッピングが追加できます

昭和の情緒が色濃く残る大阪・中津にある、全国的にも珍しいハヤシライス専門店『林家とん平』。「酸味を抑え、コクを追求し、ホロホロに炊いた豚肉を使った”らしくない”ハヤシライス」がコンセプトの一皿は、一般的なハヤシライスとは一線を画す逸品です。

メインメニューは「ハヤシライス」と、大人味の甘辛カレー「カレーハヤシライス」。肉は驚くほどほろほろで、口の中でとろけるやわらかさ。ハーブとともにじっくりと煮こまれた細かな豚肉がたっぷり入り、ところどころにゴロっとした塊も顔を出します。濃厚で深みのあるデミグラスソースは、提供されるオリジナルのスパイスペーストで味変も可能。

お話好きなご主人と優しい奥様の2人体制

昼はランチタイムに週4日、1日30食限定のハヤシライス専門店として、夜はイタリアンレストラン『トラットリアあるふぁ』として営業。こだわりの味を求めて、遠方からも人々が訪れる話題のお店で、限定ランチをいただいてみませんか？

●SHOP INFO

林家とん平

住：大阪府大阪市北区中津3－5－12

営：11:00～14:00（売り切れ次第終了）

休：日・月・金曜

【洋食】洋食屋『技食人 パルク』の売り切れ必至の名物「牛タンシチュー」

ライスとスープがセットの「牛タンシチュー」1,200円

ビジネス街の大阪・肥後橋エリアで近隣の人たちに親しまれている洋食屋『技食人（わざしょくにん） パルク』。洋食一筋40年の熟練シェフである店主が、王道の洋食メニューを作り上げています。

名物「牛タンシチュー」は、開店30分で売り切れることもある大人気メニュー。箸でスッときれるほどやわらかい牛たんは、口のなかでホロホロと崩れていきます。ぷるんとした食感の脂身は、噛むたびに旨みがあふれる贅沢な味わい。丁寧な仕込みが伝わってきます。

常連客の笑い声が響く、地元に根付いた『技食人 パルク』

牛肉と野菜の旨みがたっぷりのデミグラスソースも絶品。添えてあるキャベツやスパゲッティ、もちろんご飯も一緒に、あますところなくいただきたくなるおいしさ。これで1,200円とは、さすがの大阪コスパ。ほかにも、じっくり煮込んだ牛タンをカラッと揚げた「牛タンカツ」や「海老クリームコロッケ」も名物。また訪れたくなる隠れ家的洋食屋です。

●SHOP INFO

技食人 パルク

住：大阪市西区京町堀1-11-7 京旺ビル1F

営：11:00～14:00、18:00～22:00

休：土・日・祝日