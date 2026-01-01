福山雅治『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

福山雅治が主演を務める『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」のMVフルバージョンが解禁された。

■福山が稲葉に触れるシーンに注目

12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の特別企画にて披露されたパフォーマンスが話題の本楽曲。MVのトータルプロデュースは、作曲・編曲・プロデュースを担当した福山雅治本人だ。

グレーのスーツスタイルで身を包んだふたりを、抽象的な空間に円形の革張りソファがひとつだけ置かれたワンシチュエーションで撮影した本作は、緻密なカメラワークに幾度もテストを重ね撮影が行われた。本作のジャケットアートワークも手がけた写真家の嶌村吉祥丸が、その光と影で世界観を映像に拡張すべくMVの監督も務めた。

表現者としてリスペクトし合うふたりの緊密な距離感と張り詰めた緊張感を感じられる作品に仕上がっており、特にふたりが急接近するシーン、また、『映画ラストマン -FIRST LOVE-』のオマージュとも受け取れる福山が稲葉に触れるシーンにも注目だ。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「木星 feat. 稲葉浩志」

