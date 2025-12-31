¤Ç¤óÏ»¤¬¼ê³Ý¤±¤ë´ÅÇ¼Æ¦¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä ¡Ö¤¢¤º¤¤·¤ç¤³¤éËõÃã¡×¤Øºþ¿·¤·²ÁÃÍÅÁÃ£¶¯²½
¡¡¤Ç¤óÏ»¤Ï¡Ö¤¢¤º¤´ÅÇ¼Æ¦ËõÃã¥Á¥ç¥³¡×¡Ê70g¡Ë¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºþ¿·¤·¤Æ¡Ö¤¢¤º¤¤·¤ç¤³¤éËõÃã¡×¡Ê70g¡Ë¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ç9·î¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢´ÅÇ¼Æ¦¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¤³¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÅÙµÊ¿©¤µ¤ì¤ë¤È¥ê¥Ô¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿þÌî³ÈÂç¤ä¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î³ÍÆÀ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÅÇ¼Æ¦¤ÎÀ½Â¤¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢´ÅÇ¼Æ¦¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ï¡¢¶²¤é¤¯Â¾¼Ò¤µ¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£È¯Çä³«»Ï¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤ä·ÁÂÖ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¶ìÏ«¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÅÙ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê¤Ç¤óÏ»¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¼êÇö¤À¤Ã¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤â¼è¤ê¹þ¤à¤Ù¤¯¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤«¤é¡Ö´ÅÇ¼Æ¦¡×¤ò³°¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏËõÃã¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥·¥º¥ë¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤¿¡£