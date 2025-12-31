¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©Ç¯Ëö¤Î²Î¾§ÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©
¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢´Á»ú5Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ê¤³¤¦¤Ï¤¯¤¦¤¿¤¬¤Ã¤»¤ó¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¹ÈÇò¤È¤Ï¡¢ÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡ÊNHK¡Ë¤¬ËèÇ¯Âç³¢Æü¡Ê12·î31Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÃË½÷ÂÐ¹³·Á¼°¤ÎÂç·¿²»³ÚÆÃÊÌÈÖÁÈ¤Î¤³¤È¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âè1²ó¤«¤éÂè3²ó¤Þ¤Ç¤Ï¥é¥¸¥ª¤ÎÀµ·îÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1951Ç¯1·î3Æü¤Ç¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï20:00¡Á21:00¤Î¤ï¤º¤«1»þ´Ö¡¢²Ã¤¨¤Æ½Ð¾ì²Î¼ê¤â¹ÈÇò¤½¤ì¤¾¤ì7ÁÈ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
