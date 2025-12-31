½µ£±¤Î¡ÈÀ°¤¨¤ëÆü¡É¤Ç¡Ý£´kg¡ª¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤¿¡Ú¤æ¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¡Û
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎºÝ¡¢¡ÖËèÆü´°àú¤Ë¿©»ö´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¡Ä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ë¤³¤½»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¡È¿©¥ê¥»¥Ã¥ÈÆü¡É¤ò½µ£±²ó¤À¤±Àß¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¡£º£²ó¼èºà¤·¤¿Y¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿¤½¤ì¤À¤±¤ÇÌó£²¥ö·îÈ¾¤Ç¡Ý£´kg¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁ©ÆâÍÆ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
🌼¡È¥¹¥È¥ì¥¹¿©¤¤¡É¤òÂ´¶È¤·¤Æ£¸kg¸º¡£¿©Íß¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÁé¤»¤¿30Âå½÷À¤Î¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È½¬´·¡×
½µ£±²ó¤À¤±¡ÈÀ°¤¨¤ëÆü¡É¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤¿ÍâÆü¤ÏÇòÅò¡õÌîºÚ¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È
Y¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö½µ¤Ë£±Æü¤À¤±¿©À¸³è¤òÀ°¤¨¤ëÆü¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊýË¡¡£°û¤ß²ñ¤ä³°¿©¤ÎÍâÆü¤Ï¡¢Ä«¤ËÇòÅò¤ò°û¤ó¤Ç°ßÄ²¤òµÙ¤á¡¢ÃëÌë¤ÏÌîºÚÃæ¿´¤Î·Ú¤á¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¿©¤Ù¤ëÆü¡É¤È¡ÈÀ°¤¨¤ëÆü¡É¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤¤¤ê¿©¤Ù¤ëÆü¡×¤È¡ÖÀ°¤¨¤ëÆü¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â³¤±¤ë¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ëY¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ºá°´¶¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤°¤ó¤È¸º¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖÅÚÍË¤Ï³°¿©OK¤À¤±¤É¡¢ÆüÍË¤ÏÀ°¤¨¤ëÆü¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°Õ¼±Åª¤Ë¿©À¸³è¤Ë¡È¥á¥ê¥Ï¥ê¡É¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊ¿Æü¤â¼«Á³¤ÈÀ°¤Ã¤¿¿©»ö¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¿©¤Ù¤Ê¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀ°¤¨¤ë¡É°Õ¼±¤ÇÂå¼Õ¤ò¥¡¼¥×
¡Ö¥ê¥»¥Ã¥ÈÆü¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¡×¤ÈY¤µ¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡È¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÀ°¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¡£¿åÊ¬¡¦ÌîºÚ¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âå¼Õ¤¬Íî¤Á¤º¡¢¤à¤·¤íÂ³¤±¤ë¤Û¤É¤ËY¤µ¤ó¤ÏÂÎ¤Î·Ú¤µ¤äÈ©¤ÎÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¿©»öÀ©¸Â¤ò´èÄ¥¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½µ£±Æü¤À¤±°Õ¼±Åª¤Ë¡ÖÀ°¤¨¤ëÆü¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤È¿´¤Ë¤ÏÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡È·ÑÂ³¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥ê¥º¥à¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Y¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë½¬´·¤ò°é¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©