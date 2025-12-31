¡Ú2025JRA10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û9°Ì¡¡¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°¡¡½÷À½é¤ÎJRAÊ¿ÃÏG1À©ÇÆ
¡¡¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¥ó¥°¡Ê34¡Ë¤¬ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ÎÎò»Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê°ì¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ó¤À¡£¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡¢µ³¾è¤·¤¿¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬Á¯¤ä¤«¤Ëº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢½÷Àµ³¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆJRAÊ¿ÃÏG1À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡Ê¾ã³²¤Ï02Ç¯¡¢¥í¥·¥§¥ë¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤¬Ãæ»³Âç¾ã³²Í¥¾¡¡Ë¡£
¡¡¥¥ó¥°¤Ï¡Ö½÷Àµ³¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æµ³¼ê¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç³Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¥¦¥¤¥Ê¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÉ×¤Î¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó»á¤ÈÇ®¤¤¸ý¤Å¤±¡£JRAÊ¿ÃÏG1¤Ï½÷Àµ³¼ê7¿Í¤¬¤Î¤Ù13²óÄ©Àï¤·¡¢¥Û¥ê¡¼¡¦¥É¥¤¥ë¤Î23Ç¯¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡Ê¥¢¥É¥ß¥é¥ë¥·¥Ã¥×¡Ë4Ãå¤¬ºÇ¹âÃå½ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃËÀ¤È½÷À¤¬Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¥¤¡¼¥Ö¥ó¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ëÈà½÷¤Î26Ç¯ºÆÍèÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£