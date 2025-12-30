¡ÖNothing Headphone (1)¡×¤È¡ÖNothing Ear (3)¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬Çã¤¤¤«¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤ë
Nothing¤Ï2025Ç¯¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖNothing Headphone (1)¡×¤È´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖNothing Ear (3)¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾À½ÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¿¨¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤Á¤é¤¬¡ÈÇã¤¤¡É¤«¡¢¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤
Headphone (1)¤Ï¡¢ÆâÉô¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¸«¤¨¤ëÆ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¢¥ë¥ßÀ½¤Ç³Ñ·¿¤Î¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥×¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë³°´Ñ¡£³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤Æ¤â¤½¤ì¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¼çÄ¥¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¥ì¥È¥í¤Ç²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ï¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¡£
Ear (3)¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤Î¥Ù¡¼¥¹ÉôÊ¬¤Ë¥Ê¥Î¼Í½ÐÀ®·Á¤Ë¤è¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¤¥ä¥Û¥óËÜÂÎ¤ÎÆ©ÌÀ¥Ñ¡¼¥Ä¤«¤é¤Ï0.35mm¤ÈÇö·¿¤Î¥á¥¿¥ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£½¾Íè¤ÎNothing Ear¥·¥ê¡¼¥º¤È»÷¤¿³°´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥¿¥ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¼Á´¶¤ÈÌ¤Íè´¶¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ï¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¯¡¢¤É¤Á¤é¤â¶âÂ°ÁÇºà¤Î»ÈÍÑ¤ÇÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»¼Á¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç
¥µ¥¦¥ó¥ÉÌÌ¤Ç¤ÎÀÇ½¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â24bit¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤òºÆÀ¸¤Ç¤¤ëLDAC¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Amazon Music¤Ç24bit¤ÎUltra HD²»¸»¤¬ºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡ÊANC¡Ë¤È³°²»¼è¤ê¹þ¤ß¤ËÂÐ±þ¡£
LDAC¥³¡¼¥Ç¥Ã¥¯¤Ç¤ÎºÆÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖNothing X¡×¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¡Ö¹â²»¼Á¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡×¤ÎÀßÄê¤«¤éLDAC¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Headphone (1)¤Ï¹äÀ¤È·ÚÎÌÀ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë40mm·Â¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¿¶Æ°ÈÄ¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¡£ÀºÌ©¤Ê¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤ÇÏÄ¤ß¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤ÎÏ·ÊÞ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥ÉKEF¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¸¶²»¤ËÃé¼Â¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤É¤ª¤ê¡¢³Ú´ï¤ä¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¼«Á³¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤²»¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ear (3)¤ÏPMI¤ÈTPUÁÇºà¤Ç¶¯²½¤·¤¿12mm·Â¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¹â²»¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÄã²»¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²»¤Î¸ü¤ß¤ÈÄã²»¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£¤É¤Á¤é¤Î²»¤¬¤è¤¤¤«¤ÏÀµÄ¾¡¢¸Ä¿Í¤Î¹¥¤ß¤ÎÎÎ°è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½
¤¤¤º¤ì¤âNothing X¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤«¤é¹¥¤ß¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£Nothing¤é¤·¤¤ºÇ¶á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¡ÖÃµº÷¡×¥¿¥Ö¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖHeadphone (1)¡×¡ÖEar (3)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±¤Î¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼ÀßÄê¤ä¡¢¡ÖPop Music¡×¡ÖAnime Melody¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÆÈ¼«¤ËÀßÄê¤·¤¿¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼ÀßÄê¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÆ±ÍÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Nothing OS¤ÎºÇ¿·ÈÇNothing OS 4.0¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖGlyph¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç»È¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖGlyph¥È¥¤¡×¤ä¥¦¥£¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬À©ºî¤·¤Æ¸ø³«¤Ç¤¤ë¡ÖNothing Playground¡×¤È¸Æ¤Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Headphone (1)¤ÏÊªÍý¥¡¼¤ÎÁàºî¤¬³Ú¤·¤¤
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢³ÆÀ½ÉÊ¤ÎÆÈ¼«µ¡Ç½¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ºHeadphone (1)¤Ï¡¢±¦¼ª¤Î¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥×¤ËÊªÍý¥¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¡¼¤Î¤ß¤ÇÁàºî¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¡£¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë¥¸¥ç¥°¥À¥¤¥ä¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅ¾¤µ¤»¤¿¤ê²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÁàºî¤¹¤ë¡Ö¥í¡¼¥é¡¼¡×¤Ï¡¢²óÅ¾¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÄ´Àá¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇºÆÀ¸¡¦°ì»þÄä»ß¡¢Ä¹²¡¤·¤ÇANC¤Î¥â¡¼¥É¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥í¡¼¥é¡¼¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥É¥ë¡×¤Ï¡¢Á°¸å¤Ë¥«¥Á¥«¥Á¤ÈÅÝ¤·¤ÆÁàºî¤¹¤ëÊªÍý¥¡¼¤Ç¡¢¶ÊÁ÷¤ê¤äÃå¿®Áàºî¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Nothing Phone¤È¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¡ÖChannel Hop¡×¤ÎÁàºî¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡£Channel Hop¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆºÆÀ¸¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤Ç¡¢Spotify¤äApple Music¡¢YouTube Music¡¢Amazon Music¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏAI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Îµ¯Æ°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¤ÊÊªÍý¥¡¼¤ÎÁàºî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤ä²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÊªÍý¥¡¼¤ò±¦¼ª¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥×¤Ë½¸Ìó¤·¡¢±¦¼ê¤À¤±¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£
´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤Ê¤¤µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢ÍÀþÀÜÂ³¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÆÃÄ§¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥²¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¤¤Ê¤ÉÃÙ±ä¤òÈò¤±¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ç½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
Ear (3)¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Ï¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´¶¤ÈAIÏ¢·È¤¬Ì¥ÎÏ
Ear (3)¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¡É¡£¥±¡¼¥¹Â¦ÌÌ¤ÎUSB-C¥Ý¡¼¥ÈÎÙ¤Ë¤¢¤ë»Ø¸þÀ¤¬¹â¤¯¡¢¼þ°Ï¤Î¥Î¥¤¥º¤òºÇÂç95dB¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡¢²»À¼ÄÌÏÃ¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¡¢²»À¼¥á¥â¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥±¡¼¥¹¤ò·¹¤±¤Æ»ý¤Á¡¢¥±¡¼¥¹Â¦ÌÌ¤Î¡ÖTALK¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤«2²ó²¡¤¹¤³¤È¤Çµ¯Æ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²»À¼¥á¥â¤ÏNothing Phone¤ÎÆÈ¼«AI¥¢¥×¥ê¡ÖEssential Space¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤ÈÍ×Ìó¤¬Â¨ºÂ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¡£»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äToDo¤Ï¤¹¤°¤Ë²»À¼¥á¥â¤¹¤ë½¬´·¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ï¿²»¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´¶¤¬¤¢¤ê¡¢AI¤ËÆþÎÏ¤¹¤ëºî¶È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£
·ëÏÀ¡§¹¥¤¤ÊÊý¤òÇã¤¦¤«Î¾ÊýÇã¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤«¤â
¤É¤Á¤é¤¬¡ÈÇã¤¤¡É¤«¡¢¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¹¥¤ß¤ÎÊý¤òÇã¤¦¤«¡¢¤¤¤Ã¤½Î¾ÊýÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËNothing Phone¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÎ¾Êý»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Headphone (1)¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê3Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎNothing.tech¤Ç¤Ï12·î31Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎNothing ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥»¡¼¥ë¤Ç3Ëü3800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ear (3)¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Ï2Ëü5800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£