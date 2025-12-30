「養老乃瀧」「だんまや水産」「一軒め酒場」など居酒屋チェーンを展開する養老乃瀧（東京都豊島区）が2025年12月29日、SNS上で「グループ店舗内で醤油を容器のまま口にする様子を撮影した画像」が拡散されていることを受けて、公式サイトで対応を発表した。

店の備え付けか持ち込まれたかは断定できていないものの、同一商品だったといい、卓上の醤油はすべて新品に交換したという。

「投稿者が来店した事実は認識しております」

発表では、「このたび、当社グループ店舗内で醤油を容器のまま口にする様子を撮影した画像が、SNS上に投稿され、その内容が他のSNS上でも拡散されていることを確認いたしました」と概要を報告した。

拡散されている画像について「ロックされたInstagramのアカウントより投稿されており、ストーリーズ機能を通じて投稿された模様」としながら、現時点で同社は原典を確認できておらず、第三者によるSNS投稿と画像情報から把握したという。その後の状況は、

「投稿者本人からは、『店舗備え付けの醤油ではなく、自身が持ち込んだものである』との趣旨の主張がなされていることも確認しておりますが、当社が該当店舗に聴取したところ、Instagram投稿者が来店した事実は認識しておりますが、その醤油を持ち込んだ真偽について現時点で確認できておらず、断定はできない状況です」

と説明。店舗としては撮影行為、醤油の持ち込みは許可していないと補足した。

「卓上の醤油はすべて回収し、新しいものに交換」

一方で、画像内の醤油と店で使っている醤油は同一商品だったといい、

「お客様に安心してご利用いただくことを最優先に考え、卓上の醤油はすべて回収し、新しいものに交換する対応を実施いたしました」

と明かした。関係者への聞き取りなどを含め、事実確認を慎重に進めているといい、「店舗の衛生環境や他のお客様の安全・安心を脅かす行為については、決して容認するものではなく、事実が確認され次第、関係機関とも連携のうえ、厳正に対処してまいります」と述べている。下記のようにもコメントした。

「日頃より当社店舗をご利用いただいているお客様には、多大なご不安とご心配をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。再発防止に一層の強化に努め、安心してご利用いただける店舗運営を徹底いたしてまいります」