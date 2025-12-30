2025Ç¯¤¸¤ã¤¤¤Î¶¥ÇÏÁí·è»»¡ª ¼Â¤Ï4·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡í¾¡¤Á³Î¡í¤·¤Æ¤¤¤¿!?¡Ú¤¸¤ã¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤ÏºÇ¹â¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¡ÛÂè190²ó
¤¢¤é¤æ¤ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òÁÀ¤¦ÃË¡¦¤¸¤ã¤¤¡£ÇÏ·ô¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¶Ë°Õ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Úº£½µ¤Î¤ªÇº¤ß¡¦Âè190²ó¡Û2025Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÇÏ¡£¥ì¡¼¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È¤â²ñ¿´¤À¤Ã¤¿ÇÏ·ô¤È¡¢ÍýÍ³¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¶â³Û¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
ÍÇÏµÇ°¤ÏËÜÌ¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬4Ãå¤Ç·âÄÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½½Ê¬Çº¤ó¤ÇÆ³¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢1¥ß¥ê¤Î¸å²ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²þ¤á¤Æº£Ç¯¤Î3ºÐ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡¢¥¨¥ê¥¥ó¥°¤¬ÍèÇ¯¤É¤ó¤Ê³èÌö¤ò¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤Ø¡£º£Ç¯¤ÎÇÏ·ô¤Ï9·î°Ê¹ß¤ËÆÃ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ï¤êµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤ÏWIN5¤Î1225Ëü2240±ß¡£24É¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥È¥ê¥×¥ëÇÏÃ±¤Î9,138,210±ß¤Ï7É¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢10·î12Æü¡¢13Æü¤ÎÏ¢ÆüWIN5ÅªÃæ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢G1¤Ç¤ÏÂçºåÇÕ¡¢»©·î¾Þ¡¢µÆ²Ö¾Þ¤ÇÅªÃæ¡ª¡¡ÆÃ¤ËµÆ²Ö¾Þ¤Ï¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡¢¥¨¥ê¥¥ó¥°¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤È¤¤¤¦¥¨¥¨¥¨ÇÏ·ô¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«»ö¤Ë¤½¤Î3Æ¬¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡3Ï¢Ã±1400ÇÜ¤Ç70Ëü±ß¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¡ª
¼Â¤Ï¡¢©-15-14¡¢15-©-14¤ò3Ëü±ß¤º¤ÄÇÏ·ô¤ÇÇã¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É¥¦¥£¥ó¥º¤Ë¹Ô¤±¤ºÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£4200Ëü±ß¤¬¤¡¡£¤Þ¤¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸å¤ÏÊ¿¾ì¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤¤¤Á¤ç¤¤ÂÓÇÏ·ô¤ò¼è¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
º£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À¡ÚËèÇ¯¹¬¤»¤Ç¤¹!¡Û
¤ä¤Ï¤êº£Ç¯¤ÏWIN5¡¢¥È¥ê¥×¥ëÇÏÃ±¤Î¥×¥é¥¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¡¢¼Â¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï4·î¤Ë¾¡¤Á³Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢4·î9Æü¤ÎÀîºê¶¥ÇÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¡¼¤ó¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï³Æ¡¹Ãµ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ²»¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦ÅªÃæ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÌÞÏÀ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤µ¤ó¡¢YouTube¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¡¢¥¦¥Þ¥¥å¥ó¤µ¤ó¡¢¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢È¯É½¤·¤¿Êý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌÜÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾å¼ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«Å¬ÅÙ¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÌ¤ËÀÇ¶â¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¢¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¡¢2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤¤¤ÖÉÂ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¹¬¤»¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éËèÇ¯¹¬¤»¤ÊÇ¯¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤ÈÍèÇ¯¤â¡£³§¤µ¤ó¡¢2025Ç¯¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤ÏÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡¼¡ª
¡ù¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤Çº¤ß»ö¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡¦ÀÊÌ¡¢ÁêÃÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡ÊÇ¯Îð¤ä¿¦¶È¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤âÌÀµ¤·¡¢°Ê²¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤ÇÁêÃÌÆâÍÆ¤ò¥á¡¼¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¸¤ã¤¤¤µ¤ó¤¬¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª»×¹Í¡×¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Újay_sodan@shueisha.co.jp¡Û¤Þ¤Ç¡ª
¤¸¤ã¤¤
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£97Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Í¥¿ºî¤ê¤òÃ´Åö¡£·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢²áµî¤Ë¤Ï9370Ëü±ß¤ÎÇÏ·ô¤òÅªÃæ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¡£¡Ø²Ô¤°¥á¥ó¥¿¥ë ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¡Ö¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡×¿´¤Îºî¤êÊý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñ¤âÂ¿¿ô¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¸¤ã¤¤¤Îº£½µ¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë³Ê¸À
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«