経済学者・成田悠輔氏（40）がMCを務める日本テレビ「夜明け前のPLAYERS」公式YouTubeチャンネルが29日に更新。成田氏が自ら降板を発表した。

成田氏は「番組スタッフの皆さんと話し合った結果『夜明け前のPLAYERS』やめまーす」と報告。「なぜやめるのかですが、もちろん私がコンプラ違反をしたからです…と言いたいところなのですが、残念ながらそんな劇的でエキサイティングな人生も送れておりません。やめるのはもめたからではなく、単に飽きたからです。やる気がなくて申し訳ありません」と頭を下げた。

「これまで30人を超えるゲストの方にお越しいただきました。でこぼこで何の一貫性もないゲストの皆さん、本当にありがとうございました。今後は夜明け前ではないただの『PLAYERS』として、引き続きよくわからない迷走を続けていくそうです。その迷走および絶滅への道のりを勝手にお楽しみください。ということで、楽しくなければテレビじゃない!いつフジテレビみたいになるのかとっても楽しみな日本テレビ!ありがとうございました」と、お笑いコンビ「千鳥」大悟のパロディで締めくくっていた。

概要欄でも「『夜明け前のPLAYERS』はこれまで成田悠輔さんにMCをお願いして3年間配信・放送していましたが、いよいよ本当に出てくれるゲストがいなくなりましたので、成田さんMCの『夜明け前のPLAYERS』はしばらくお休みし、『PLAYERS』として様々な企画をお届けする番組に生まれ変わります。2026年から4年目に突入しますが、引き続きよろしくお願いします」と説明している。