部長、猫になる→部下に拾われ吸われる!?「俺、アンタのこと嫌いです」部長は嫌いだが猫(部長)は好きで…ジレンマ!!【作者に聞く】
かわいいネコチャンを拾ったら、その中身が部長だった…!?そんなゾッとする設定の漫画を描いたのは、普段は漫画やイラストの仕事をメインに活動している春日有(@arikasuga)さん。猫が好きで、普段から猫が出てくる漫画を描くことが多く、漫画やイラストの中に猫っぽい仕草や“猫あるある”のエピソードを盛り込むのを得意とする漫画家だ。今回紹介する「部長、猫になる」は、「自分の好きなものの中身に、自分の嫌いなものや苦手なものが入っていたら、人は何ともいえない複雑な気持ちになるのでは？」という思いつきから描き始めたという。本作品について作者の春日有さんに話を聞いてみた。
本作「部長、猫になる」について「『猫が大好きで、猫を保護するんだけど、そんなかわいい猫の中身が実は自分の嫌いな上司』という状況に、猫好きの部下はどう対応するのだろうか、というストーリーにしてみました」と話す作者の春日有さん。「自分の好きなものの中身に自分の嫌いなものや苦手なものが入っていたら、何ともいえない複雑な気持ちになるのでは？」という思いつきから始まったなかなかに斬新な構想には、きっと猫好き界隈からもざわめきが起きているはず。
そして春日有さんはほかにも猫漫画を描いており、書籍化もされた「猫のしもべにされまして」では"猫の中身が実は魔神"というこれまた斬新な設定のストーリーが話題を呼んでいる。「偉そうだし気まぐれだしいたずらもするけど、あざとくてかわいくて結局許してしまう…という魔神感ゼロで、あくまでも猫っぽさ全開のキャラクターを追求してみました」と春日有さん。キャラクターデザインにもこだわったそうで「長毛種っぽいもふもふ感も楽しんでいただけると思います」と話してくれた。
「マイペースながら作品をアップできればと思っています」と制作への意気込みを語る春日有さんの更新状況は、X(旧：Twitter)で確認できるという。pixivや個人サイトではより過去作を探しやすくなっているそうなので、気になる人は本作とあわせて、ぜひ読んでみてはいかがだろうか。
取材協力：春日有(@arikasuga）