【吉祥寺】かわいすぎる！旬のフルーツが盛りだくさんのプリンアラモード

吉祥寺のアットホームな隠れ屋カフェ「カフェ ルミエール」。かき氷やカレー、スペシャリティ珈琲がいただけるお店です。こちらのカフェは、燃えるかき氷(焼き氷)が有名ですが、かき氷以外にも、かわいいアイシングクッキーが添えられたスイーツがあるのはご存じでしたか？この季節にぴったりなプリンアラモードと、かき氷をいただいてきましたので、紹介します。

大人も子供も楽しめるプリンアラモード

ルミエールプリンアラモード~はなこのお花つつみ~

価格:1,650(税込)

吉祥寺のシンボル「ぞうのはなこのお花つつみ」をテーマにしたプリンアラモードです。

ルビーキウイ、ブルーベリー、2種のぶどう、りんご、いちご、オレンジ、バナナ、りんごアイス、フィアンティーヌ、ドライラズベリー、プリン、抹茶ホイップ、ミント、ほじそ、はなこクッキー

ぞうのはなこクッキーがとてもかわいらしく、見た目からもすごくおいしそうです。

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ルミエール自慢のプリンが主役

ほどよい苦味のカラメルに、卵黄をたっぷり使ったプリンです。1口目から卵のコクをしっかり感じられ、口の中でやさしい甘さが広がります。固めでむっちりもっちりとした食感も最高でした。

色とりどりの旬のフルーツと、渋みが少なめの抹茶ホイップ。りんごのアイスはぞうのはなこの大好物で、りんごの果肉が入ったシャーベットです。さっぱりといただけるので、暑い日にもぴったりなスイーツでした。

※プリンアラモードはお取り置きも可能です。

おいしいかき氷は焼き氷だけではない！

コリスのミモザ摘み~おれんじれあちーず~

価格:1,848円(税込)

サフランの鮮やかな苗色とジェノワーズでモミザのもふもふを表現されたかき氷です。

かき氷の中はカットされたオレンジがたっぷり！オレンジシロップとマスカルポーネの組み合わせで、まるでオレンジヨーグルトを食べているかのような、とても爽やかな味わいです。

別添えのメープルシロップをかけると味の変化も楽しめるので、最後まで食べ飽きることもなくおいしくいただけました！初夏にぴったりなかき氷です♡

アンティークな世界

店内は絵本や雑貨が並ぶ落ち着いた空間のカフェです。絵本のようなメニュー表もかわいい！待ち時間も退屈することもなく楽しめます♡

いかがでしたか？家族やお友達、お一人様でも入りやすいカフェでした。

吉祥寺に行かれた際は、おいしいプリンや、冷たいかき氷を食べに、カフェでゆっくり過ごされてみてはいかがでしょうか。

Cafe Lumiere

住所:東京都武蔵野市吉祥寺南町1-2-2 東山ビル4F

交通手段:吉祥寺駅公園口より徒歩30秒

営業時間:12:00-21:00(L.O.20:30)