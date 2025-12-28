ÂÔ¤Ä»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°é¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ø¡£¥Ô¥¨¥È¥íÈ¯¡¢ËÜ¤Î·Á¤ò¤·¤¿¡ÈÆÉ¤à¥ì¥È¥ë¥È¡É¤È¤Ï¡©
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¨¥È¥í¤Ï¡¢ÅòÀù¤Î¡ÈÂÔ¤Ä»þ´Ö¡É¤ò¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤òËÄ¤é¤Þ¤¹ÂçÀÚ¤Ê½àÈ÷»þ´Ö¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Ê¤ª¤¹¡¢ÂÎ¸³·¿¥ì¥È¥ë¥È¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×¤òÈ¯Çä¡£¤³¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇîÂ¿ÌÀÂÀ»Ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡×¤È¡ÖÊ¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Î¤µ¤é¤µ¤é¤´¤ó¤Ü¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×¤ò¡ÖANA FESTA Ê¡²¬¶õ¹ÁÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤Ï¿Í¤Î¿ô¤À¤±¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÌ£¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×
¢£ÂÔ¤Ä»þ´Ö¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£ÂÎ¸³·¿¥ì¥È¥ë¥È¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ
½¾Íè¤Î¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯¡×¡Ö¼ê·Ú¤Ë¡×¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÁÃÍ¤È¤µ¤ì¡¢ÂÔ¤Ä»þ´Ö¤ÏÃ»½Ì¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤ÏÅòÀù¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î¿´¤Î½àÈ÷»þ´Ö¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬¼«¿È¤Î´¶À¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤òÁÛÁü¤·¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤¿¿·¤·¤¤¿©»öÂÎ¸³¤¬¡ÖÂÎ¸³·¿¥ì¥È¥ë¥È¡×¤À¡£
¢£ËÜ·¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¿©Á°¤Î¤Ò¤È¤È¤
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÊ¸·Ý½ñ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëB6È½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ËÜ·¿»ÅÍÍ¡£È¢¤ò³«¤¯¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ã»ÊÔ¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¸½¤ì¤ë¡£É½»æ¤Ë¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÇÛ¤·¡¢¿©¤ÙÊý¤ä´¶¤¸Êý¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤¬¼«Á³¤È»Ï¤Þ¤ë»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÏ¸µ¿©ºà¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤òÂ¥¤¹¥·¥ê¡¼¥º
¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¤ä¶å½£¤Î¿©ºà¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖÇîÂ¿ÌÀÂÀ»Ò¡×¤È¡¢Ä«ÁÒ»Ô¤ÎÌ¾»º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤µ¤é¤µ¤é¤´¤ó¤Ü¡×¤òºÎÍÑ¡£¥ì¥È¥ë¥È¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢ÃÏ°è¿©ºà¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤âÁÀ¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¢£³«È¯ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿©¤Ù¤ëÂÎ¸³¡×¤Ø¤ÎÌä¤¤
AI²½¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸úÎ¨¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÎËÜ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ï¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÌ£¤ò±ó¤¯¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¡ÖÊØÍø¤µ¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¡ÖÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¡×¤Ø¤È¹¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤«¤é³«È¯¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
³«È¯²ñµÄ¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ö»³Äº¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ä»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬½É¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÅòÀù¤È¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î»î¤ß¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾¡§¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±Êý
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ANA FESTA Ê¡²¬¶õ¹ÁÅ¹(Àè¹ÔÈÎÇä)¡¢¤½¤Î¤Û¤«±Ø¤ä¶õ¹Á¤Ê¤É
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±Êý ÇîÂ¿ÌÀÂÀ»Ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)
ÆâÍÆÎÌ¡§110.3¥°¥é¥à
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±Êý Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Î¤µ¤é¤µ¤é¤´¤ó¤Ü¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)
ÆâÍÆÎÌ¡§150¥°¥é¥à
¢£¥Ô¥¨¥È¥í¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê
1980Ç¯¡¢Ê¡²¬»ÔÅ·¿À¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌçÅ¹¡ÖÍÎÌÍ²°¥Ô¥¨¥È¥í¡×¤«¤é¡¢¥Ô¥¨¥È¥í¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌÍ¤¬è§¤Ç¤¢¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥é¥À¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ÏÂÉ÷¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤À¡£
¸½ºß¤â¹©¾ì¤ò¡ÖÂç¤¤Ê¿ßË¼¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¼êºî¤ê¤Î¹©Äø¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤¿À½Ë¡¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ¤ËÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¡×ºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏ¶È»þ¤«¤é¤ÎÌ£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸úÎ¨¤è¤ê¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¥Ô¥¨¥È¥í¤Î¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Ô¥¨¥È¥í¤Ï¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¡×Äó°Æ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¥ì¥È¥ë¥È¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿©Âî¤Ë¾®¤µ¤ÊÍ¾Çò¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¼«¿È¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë»þ´Ö¤ò¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂÔ¤Ä»þ´Ö¤ò²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£ÂÎ¸³·¿¥ì¥È¥ë¥È¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ
½¾Íè¤Î¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÁá¤¯¡×¡Ö¼ê·Ú¤Ë¡×¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬²ÁÃÍ¤È¤µ¤ì¡¢ÂÔ¤Ä»þ´Ö¤ÏÃ»½Ì¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤ÏÅòÀù¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î¿´¤Î½àÈ÷»þ´Ö¤È¤·¤ÆºÆ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬¼«¿È¤Î´¶À¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤òÁÛÁü¤·¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò´Þ¤á¤¿¿·¤·¤¤¿©»öÂÎ¸³¤¬¡ÖÂÎ¸³·¿¥ì¥È¥ë¥È¡×¤À¡£
¢£ËÜ·¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¿©Á°¤Î¤Ò¤È¤È¤
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÊ¸·Ý½ñ¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤ëB6È½¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ËÜ·¿»ÅÍÍ¡£È¢¤ò³«¤¯¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ã»ÊÔ¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¸½¤ì¤ë¡£É½»æ¤Ë¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤òÇÛ¤·¡¢¿©¤ÙÊý¤ä´¶¤¸Êý¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃµ¤¹»þ´Ö¤¬¼«Á³¤È»Ï¤Þ¤ë»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃÏ¸µ¿©ºà¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤òÂ¥¤¹¥·¥ê¡¼¥º
¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¤ä¶å½£¤Î¿©ºà¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖÇîÂ¿ÌÀÂÀ»Ò¡×¤È¡¢Ä«ÁÒ»Ô¤ÎÌ¾»º¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤µ¤é¤µ¤é¤´¤ó¤Ü¡×¤òºÎÍÑ¡£¥ì¥È¥ë¥È¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢ÃÏ°è¿©ºà¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤âÁÀ¤¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¢£³«È¯ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿©¤Ù¤ëÂÎ¸³¡×¤Ø¤ÎÌä¤¤
AI²½¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¸úÎ¨¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤ÎËÜ¼Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Ï¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÌ£¤ò±ó¤¯¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¡ÖÊØÍø¤µ¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¡ÖÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¡×¤Ø¤È¹¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÌä¤¤¤«¤é³«È¯¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
³«È¯²ñµÄ¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ö»³Äº¤Ç¿©¤Ù¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¡¢¥×¥í¥»¥¹¤ä»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤¬½É¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÅòÀù¤È¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î»î¤ß¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¥·¥ê¡¼¥ºÌ¾¡§¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±Êý
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ANA FESTA Ê¡²¬¶õ¹ÁÅ¹(Àè¹ÔÈÎÇä)¡¢¤½¤Î¤Û¤«±Ø¤ä¶õ¹Á¤Ê¤É
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±Êý ÇîÂ¿ÌÀÂÀ»Ò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)
ÆâÍÆÎÌ¡§110.3¥°¥é¥à
¾¦ÉÊÌ¾¡§¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¸«¤Ä¤±Êý Ê¡²¬¸©Ä«ÁÒ»Ô¤Î¤µ¤é¤µ¤é¤´¤ó¤Ü¤Î¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×(¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê)
ÆâÍÆÎÌ¡§150¥°¥é¥à
¢£¥Ô¥¨¥È¥í¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê
1980Ç¯¡¢Ê¡²¬»ÔÅ·¿À¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌçÅ¹¡ÖÍÎÌÍ²°¥Ô¥¨¥È¥í¡×¤«¤é¡¢¥Ô¥¨¥È¥í¤ÎÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÌÍ¤¬è§¤Ç¤¢¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥é¥À¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤¬É¾È½¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ô¥¨¥È¥í¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥° ÏÂÉ÷¤·¤ç¤¦¤æ¡×¤À¡£
¸½ºß¤â¹©¾ì¤ò¡ÖÂç¤¤Ê¿ßË¼¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¼êºî¤ê¤Î¹©Äø¤òÂ¿¤¯»Ä¤·¤¿À½Ë¡¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ¤ËÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¡×ºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÏ¶È»þ¤«¤é¤ÎÌ£¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸úÎ¨¤è¤ê¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¥Ô¥¨¥È¥í¤Î¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Ô¥¨¥È¥í¤Ï¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¡×Äó°Æ¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£
¥ì¥È¥ë¥È¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿©Âî¤Ë¾®¤µ¤ÊÍ¾Çò¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¼«¿È¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë»þ´Ö¤ò¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£