東京都によると、東京・羽田空港などを発着するリムジンバスの男性乗務員（３０歳代）が麻疹（はしか）に感染したことが確認された。

２３日午後に東京・豊洲のホームセンターに３時間滞在したほか、２４日に羽田空港と千葉・成田空港などを発着するバスで乗務しており、不特定多数と接触した可能性がある。

都の発表によると、乗務員は２３日午後１〜４時頃、江東区豊洲の「スーパービバホーム豊洲店」１階に滞在したほか、２４日には、東京空港交通のリムジンバスで、▽午前９時４５分竹芝・臨海・豊洲方面発、成田空港行き▽午後１時４５分成田空港発、銀座方面行き▽同５時１５分羽田空港発、豊洲行き――の便で乗務した。

乗務員は発熱や目の充血、発疹などの症状があるが入院しておらず軽症。海外渡航歴はなく、２３日に発病した。管轄する複数の保健所で疫学調査を行い、２８日午前時点で、職場などの接触者３０人を対象に健康観察をしている。

都は同じ時間帯に居合わせた人に対し、発熱や発疹、せき、鼻水、目の充血など、麻疹への感染が疑われる症状が出た際には、公共交通機関の利用を控え、医療機関の指示に従って受診するよう呼びかけている。

麻疹は主に空気感染で広がる。感染力は極めて強く、免疫を持たない人が感染者に接するとほぼ１００％感染するとされる。