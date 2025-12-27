100均のこれ凄すぎる…！普通の財布だと思ったら大間違い！今話題のタイプの500円財布

ダイソーマニアな筆者も驚いた『2つ折財布（レザー調）』。艶があり、本革のように柔らかで肉厚な素材が使用された、大人が使いやすいお財布です。見た目だけでなく機能も充実！小銭入れとお札入れの向きが同じ、今話題のタイプのお財布で使いやすいんです！カード収納スペースがたっぷりついていて至れり尽くせりですよ♡

商品情報

商品名：2つ折財布（レザー調）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480752389

しっかりとした素材で機能的！ダイソーでクオリティの高いお財布を発見

プチプラながらも、機能的なお財布が揃っているダイソー。今までの100均財布とは、ちょっと次元が違う凄いお財布を発見しました！

それが、この『2つ折財布（レザー調）』。使いやすさにこだわった、機能的な2つ折り財布です。

艶があり、本革のように柔らかで肉厚な素材が使用されています。大人が使いやすいのがいいなと思って購入してみました。

小銭入れとお札入れが同じ向きで、支払いをするときにスマートに出せると話題のタイプのお財布です。

向きを変えることなくお金をすぐに用意できるので、もたつくことがありません。

小銭入れはフラップ付きで、ボタンを外すだけで楽に開けられます。

ファスナータイプではないのでサッと開いて、ストレスフリーな使い心地です。

小銭入れに10円玉を10枚入れてみましたが、マチがあるものの小銭があまり入らない印象です。

普段から小銭をそこまで多く持ち歩かない方にはちょうどいいと思います。

ですが、ガチャガチャ用で100円玉を多く持ち歩く方などは、別でコインケースを併用したほうがいいかもしれません。

カードスペースも充実！クリア窓付きポケットは推し活にも◎

カードを入れるスペースもたくさん付いており、ポイントカードやクレジットカードもしっかり入ります！

カード収納スペースのサイドにも入れられる部分があるので、カードをたっぷり持ち歩く方におすすめです。

カード収納スペースはまだまだあります！

こんなにたくさんのカード収納スペースが付いている100均財布は珍しいですよね。

クリア窓付きのポケットも付いているので、推しのカードなどを入れて楽しむことができます。

これだけしっかりとした素材で、機能が充実していながら価格はお手頃。

なんと、550円（税込）で販売されています！

安いからと言って雑な作りではなく、縫製も丁寧で安心して使えますよ。

今回はダイソーの『2つ折財布（レザー調）』をご紹介しました。

550円とは思えないクオリティの高さに、ダイソーマニアな筆者もびっくりしました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。