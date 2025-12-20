ふっくらツヤツヤ『基本の黒豆』の煮方。重曹なし、初めてでも失敗しない／動画あり
年に一度のごちそう、おせちの定番「黒豆」。じっくり煮てふっくらつやつやに仕上げれば、特別感も高まります。
作業はとってもシンプル。材料を鍋に入れたら、あとはコトコト煮るだけ。甘さ控えめでほったらかしOK。保存もきくので、あらかじめ作っておけば慌ただしいお正月もひと安心。動画とあわせて、ぜひチェックしてみてください。
『黒豆』のレシピ
材料（作りやすい分量）
黒豆……250g
〈A〉
砂糖……200g
しょうゆ……大さじ1と1/2
塩（粒が粗めのもの）……小さじ1/2
作り方
（1）黒豆はたっぷりの水でざっと洗い、ざるに上げて水けをきる。
（2）口径約20cmの厚手の鍋※に水6カップを入れて強火にかけ、沸騰したら〈A〉を加え、ひと混ぜして火を止める。
黒豆を加え、ふたをして8〜10時間おき、黒豆をもどす。
※アルミ製は鍋の中が黒ずむことがあるので、避けたほうがよい。
（3）（2）の鍋を中火にかけ、煮立ってきたらアクを取り除く。
（4）火加減をごく弱火にする※。1〜2mm程度開くように少しずらしてふたをし、5〜6時間煮る。煮汁が吹きこぼれないように途中何度か鍋の中を確認し、煮汁が蒸発して黒豆が液面から出ていたら、かぶるくらいの水を加える。
※黒豆がゆらゆらとおどらず、煮汁の液面がほとんど揺れない程度にする。
POINT
途中吹きこぼれて煮汁が減ってしまうことがあるので、ときどき鍋の中の様子をみてください。
（5）黒豆を1粒すくって粗熱を取り、指でつまんですぐにつぶれれば煮上がり。
黒豆の保存方法
多めにできるので、1/2量はすぐに食べる分として清潔なふたつきの保存容器に入れ、冷蔵保存する（1週間〜10日保存可能）。残り1/2量は保存袋に平らに入れて冷蔵保存するか、冷凍用保存袋に入れて冷凍保存しても（約1カ月保存可能）。どちらも黒豆が煮汁に完全に浸っている状態で保存する。
上品な甘さに仕上げた黒豆は、おせちの一品としても格別。心のこもった手作りの味で、新年をゆったりと迎えてください。
『黒豆』の作り方を動画でチェック！
日本料理、フランス料理、中国料理をその道の第一人者からそれぞれ学んだのち、自宅で料理教室を主宰。料理教室の歴史は半世紀近くに及び、なかには当初から通い続ける生徒がいるほど信頼が厚い。TV、雑誌、書籍のレシピは、しっかりとした基礎と豊富な知識にもとづいた、だれが作ってもおいしいと定評がある。