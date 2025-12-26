12月24日、25日に放送されたTBSの人気番組『SASUKE』。毎年出場している“常連”であるSnow Man・岩本照をめぐり、SNS上で波紋が広がっている。

「岩本さんは『SASUKE』の大ファンで、同番組に出場することを夢見て下積み期間も頑張ってきたといいます。2017年、夢を叶えて初出場し、10回の出場経験を重ねています。しかし、今回はチャレンジ直前で、『コンディション不良で欠場』とアナウンスされたんです」（芸能記者）

その後のインタビュー動画では、『僕がプレーしている姿を皆様に見せてあげられない。今回は申し訳ございません』と謝罪し、応援に徹することを宣言した。

「そもそも、岩本さんは人気絶頂のアイドルグループ所属であり、アスリートというわけではありません。しかし、『SASUKE』出場が決まると、毎回自主的に筋トレや水泳の練習をして、“挑戦者”としての努力を続けてきました。

今回の出場に向けても、タイでの仕事を終え、朝に羽田空港に着いてから、SASUKE仲間とのトレーニングに直行している様子が公式YouTubeにあがっています。アイドル活動が忙しいなか、合間を縫ってトレーニングを続けるというのは、なかなかできることではありません。

過去には、多くの挑戦者が脱落する1stステージをクリアしており、毎年のように『SASUKE』に出場することで、ファンによる視聴率アップも見込めます。この時点で、番組への貢献度は十分でしょう。それだけに、今回の土壇場での出場辞退は、本人としても相当悔しかったのではないでしょうか」

ただ、その後の“態度”に一部視聴者からは「棄権して残念なのはわかるけど、もう少し応援の姿勢を見せてほしかった」という趣旨のコメントも散見された。放送中、岩本がカメラで抜かれるシーンは多くあったが、共演者たちが熱く応援して盛り上がるなかでも、岩本だけは腕を組んで真顔、という場面も少なくなかった。

これまで同番組にかける思いを幾度となく吐露してきた岩本だけに、悔しさが滲んだのか……。次回こそは、岩本の笑顔が見られるはずだ！