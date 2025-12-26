海外M＆Aが増え、海外投資家比率が急上昇している昨今。「英語の決算書を読むスキル」の必要性がこれまでと比べてはるかに上がっています。しかし、ただでさえ難しそうな会計用語を英語で読むなんてとんでもない、と思う人も少なくありません。

そんな人に最適なのが新刊『【新版】英語の決算書を読むスキル』です。

実は、英語の決算書は「中学英語レベルの英単語」による勘定科目と、グロス、ネットといった「カタカナ英語」の2つを整理すれば十分理解できるのです。そんな「会計英語の勘どころ」や「会計で頻出の英単語」はもちろん、会計指標分析、成長率計算、百分率決算書といった「これでひととおり決算書を分析した」と胸を張って言えるツールまで全網羅。少しでも英語の決算書に触れる機会のあるビジネスパーソンは全員必携の書になりました。

今回はその中から、PLで頻出する英単語を紹介します。

これだけは覚えておきたい会計用語（PL編）

1. Cost of goods sold（COGS）/ Cost of sales……売上原価

売れた分（仕入れた分ではない）のグッズのコストだからCost of goods sold。サービス業はCost of services、包括してCost of salesでもよい。

2. Raw material expense……原材料費

Raw（生の）material（材料）だから原材料。

3. Personnel expense / Labor expense……人件費

発音は、パーソナルではなく「パーソネール」。アクセントは「ネ」に置いて。

4. Depreciation expense……減価償却費

Appreciate（価値が上がる）の反対だから、Depreciate（価値を下げる）の名詞形。

5. Maintenance expense……修繕費

メンテナンスはカタカナ英語で問題なし。

6. Utilities expense / Heat, light and water expense……水道光熱費

Utility（＝役に立つもの）だから、水道光熱費。

7. Transportation, distribution, logistic, freight expense……物流費

どれもカタカナ英語になっているから問題なし。

8. Selling, general and administrative expenses（SG&A）……販売費及び一般管理費

販売（Selling）、一般（General）、管理（Administrative）と日本語もそのまま。SG&Aと略しても十分通じます。

9. Advertising / Advertisement expense……広告宣伝費

アドバタイジングはカタカナ英語で問題なし。

10. Sales promotion expense……販売促進費

セールスプロモーションもカタカナ英語で問題なし。

11. Rent expense……家賃

賃借（Rent）の費用だから家賃。

12. Entertainment expense……交際費

日本語の「交際費」が後ろめたい響きを帯びているのに比べると、エンタテインメント（Entertainment）とは何とも楽しい雰囲気です。

13. （Goodwill and other intangible assets）Amortization expense……（のれん他無形資産）償却

英語でGoodwillはビジネス上の「信用」を意味します。まさに日本語の「のれん」に匹敵するもの。耐用年数が定まる無形資産の償却はAmortizationです。のれんは米国基準やIFRSでは償却しません。

14. Research and development expense……研究開発費

リサーチ（研究）とディベロップメント（開発）はカタカナ英語で問題なし。

15. Provision （of allowance） for doubtful accounts……貸倒引当金繰入額

貸し倒れる可能性のある債権を英語でDoubtful account（疑わしい勘定）と表現します。そのためのAllowance（引当金）のProvision（繰入額）です。

16. Bad debt expense……貸倒損失

Bad（悪い）、debt（負債）のexpense（費用）も直接的な表現です。発音は、最初の2語をつなげて「Baddet expense」といった感じです。

17. Interest income（expenses）……受取（支払）利息

Interestはカタカナ英語では「インタレスト」と書きますが、英語でこの発音は通じません。Googleの翻訳ツールを使って発音を確認してみましょう。

18. Dividend income……受取配当金

Divide（＝分ける）と同じ語源です。利益を皆で分け合うのが配当金です。

19. Equity in gains（losses） of affiliated companies……関連会社持分法による投資利益（損失）

関連会社はAffiliated companies。ネットのアフィリエイトと同じく、一定の距離を保ったグループ企業です。持分法は英語でEquity methodと言います。

20. Extraordinary gains（losses）……特別損益

Ordinary（普通）でないのがExtraordinary（特別）です。海外基準には存在しません。

21. Impairment loss……減損損失

価値を失うことを意味するimpairの名詞形。

Managerial Accounting（管理会計）の必須用語

Sales price（または Selling price）……販売価格

Variable cost……変動費

Contribution margin（または Marginal profit）……限界利益

Contribution margin ratio（または Marginal profit ratio）……限界利益率

Fixed cost……固定費

Break-even point （analysis）……損益分岐点（分析）

Cost-volume-profit （CVP） analysis……費用・量・利益分析（損益分岐点分析）

Direct cost……直接費

Indirect cost……間接費

Overhead （Manufacturing overhead, MOH）……（製造）間接費

Standard cost……標準原価