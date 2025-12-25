【ちくわレシピ】とろ〜り溶けたチーズがたまらない「チーズちくわのカレーマヨあえ」
食費を少しでも抑えたいとき、頼りになるのが安くて栄養豊富な「ちくわ」。
ちくわは手頃な価格で高タンパク、さらに旨みもたっぷり。炒め物からサラダ、スープまで万能に使える食材です。しかも、加熱済みだから生でもサッと加熱するだけでも食べられて、時短料理にはぴったり。日持ちもしやすいので、買い置きして冷蔵庫に常備しておくと、忙しい日でも「あと一品」がカンタンに作れちゃいます。
■「チーズちくわのカレーマヨあえ」のレシピ
■【材料】2人分
・ちくわ 2本
・切れてるプロセスチーズ 2枚
A マヨネーズ 小さじ1
A カレー粉 適量
・イタリアンパセリ 適量
■【作り方】
1.ちくわは長さを4等分に切る。
2.プロセスチーズは2枚重ね、ちくわに入る大きさに切る。
3.ちくわの穴に2を詰める。
4.耐熱容器に3とAを入れ混ぜ合わせ、ラップをかけ、電子レンジ（600W）で約40秒加熱する。
5.4を器に盛り、刻んだパセリを散らす。
■ワンポイント
チーズはお好きな種類の物を、ちくわに詰めてください。
※本記事では、600Wの電子レンジを使用しています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍で計算し、様子をみながら加熱時間を調節してください。
調理時間:5分／エネルギー:72kcal／塩分:1.0g（エネルギー・塩分は1人分の値です）
レシピ提供＝株式会社紀文食品