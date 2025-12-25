とろっと溶けたチーズとカレーマヨであえたちくわは相性抜群


【写真】SNSで話題！ ちくわの巨大クッションが爆誕!? （画像21枚）

食費を少しでも抑えたいとき、頼りになるのが安くて栄養豊富な「ちくわ」。

ちくわは手頃な価格で高タンパク、さらに旨みもたっぷり。炒め物からサラダ、スープまで万能に使える食材です。しかも、加熱済みだから生でもサッと加熱するだけでも食べられて、時短料理にはぴったり。日持ちもしやすいので、買い置きして冷蔵庫に常備しておくと、忙しい日でも「あと一品」がカンタンに作れちゃいます。

今回は、そんな食卓の強い味方・ちくわのレシピをご紹介します。「チーズちくわのカレーマヨあえ」はとろっと溶けたチーズとカレーマヨであえたちくわの相性が抜群。おつまみにもおかずにもなる一品で、電子レンジで簡単に作ることができます。

■「チーズちくわのカレーマヨあえ」のレシピ

チーズちくわのカレーマヨあえのレシピ


■【材料】2人分

・ちくわ 　2本

・切れてるプロセスチーズ 　2枚

A　マヨネーズ 　小さじ1

A　カレー粉 　 適量

・イタリアンパセリ　適量

■【作り方】

1.ちくわは長さを4等分に切る。

2.プロセスチーズは2枚重ね、ちくわに入る大きさに切る。

3.ちくわの穴に2を詰める。

4.耐熱容器に3とAを入れ混ぜ合わせ、ラップをかけ、電子レンジ（600W）で約40秒加熱する。

5.4を器に盛り、刻んだパセリを散らす。

■ワンポイント

チーズはお好きな種類の物を、ちくわに詰めてください。

※本記事では、600Wの電子レンジを使用しています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍で計算し、様子をみながら加熱時間を調節してください。

調理時間:5分／エネルギー:72kcal／塩分:1.0g（エネルギー・塩分は1人分の値です）

レシピ提供＝株式会社紀文食品