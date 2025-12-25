かつて東京・神田明神の境内を掃除するロボット掃除機「ルンバ」が注目を集めた。そんな頼もしい存在の「ルンバ」が経営難で身売りすることになった。

【映像】靴下までキャッチする中国のロボット掃除機（実際の映像）

14日、ルンバを製造するアメリカの「アイロボット」社が、今月、日本の民事再生法にあたる破産法の適用を連邦裁判所に申請したと発表した。今後はルンバの製造を委託している中国企業が全株を取得し再建に乗り出すことになる。

ロボット掃除機の代名詞「ルンバ」に一体何があったのか。2002年に登場したルンバは掃除の概念を一新させた、まさに「革命」だった。家電ライターの田中真紀子氏は「“吸引力はルンバ”という時代が長かった。床と密着させて（ゴミを）吸い上げる。すごくよくできている」と語る。専門家も絶賛するのは、その「吸引力」だ。田中氏は「緑色のゴムのブラシを使っているが、それがよくできている。通ったところの（ゴミの）取れ方が違う。くっきりと綺麗に（ゴミを）吸ってくれて、それが本当に信頼につながっている」と解説する。

今年4月のルンバの新商品発表会。新たに6機種を投入し、部屋の間取りを把握できる高性能センサーを入れ、ゴミの圧縮機能などを加えたという。しかし、この時すでに事業継続が困難と一部報道で伝えられていたのだ。それまで世界的なシェアの半分を占めていた「一強」ルンバだったが、新型コロナが拡大した時期からその勢いは失速した。

代わりに台頭したのが中国製品だ。田中氏は「中国勢がすごく強くて、（中国では）新手な方向から開発が進んでいる。いかに暮らしの困りごとを即効解決してくれるかという方向になっている」と分析する。

中国製品は、脱ぎっぱなしの靴下までキャッチする「Roborock Saros Z70」など、新しい機能を装備した製品が続々登場している。今や経済力、軍事力もアメリカを追い越す勢いの中国が、今後もお掃除ロボット業界も牽引すると見られている。

（『ABEMA的ニュースショー』より）