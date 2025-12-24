クリスマスに行きたい「兵庫県（淡路島・瀬戸内海エリア）の温泉地」ランキング！ 「南あわじ温泉郷」を抑えた1位は？
街がクリスマスの華やかな雰囲気に包まれる中、温かい湯船で一息つく時間は冬ならではの贅沢です。冷え込みが厳しくなるこの時期、静かな情緒とともに心まで温めてくれる人気のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月16日、全国10〜70代の男女250人を対象に、クリスマスに行きたい温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたいと思う「兵庫県（淡路島・瀬戸内海エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「温泉、料理、宿がクリスマス一色になるから行きたい」（40代女性／長崎県）、「渦潮や瀬戸内海の雄大な景色を露天風呂から眺めることが出来るから」（40代女性／富山県）、「慢性皮膚病、皮膚疾患に有効に作用する温泉だから」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「クリスマス限定のディナーがあるホテルが多く、ホテルの装飾も豪華で楽しめるから」（30代女性／大阪府）、「淡路島最大の温泉地で、瀬戸内海の絶景露天風呂が人気で、クリスマスに海を見ながらの湯浴みが最高だから」（60代男性／愛知県）、「海景色と落ち着いた雰囲気で大人のクリスマスに合うから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：南あわじ温泉郷（兵庫県）／79票淡路島の南部に位置し、複数の泉質を楽しめる温泉地が集まったエリアです。クリスマスの夜は、穏やかな瀬戸内海を背景に、地元産の新鮮な海の幸や特産の淡路牛をメインにした豪華なディナーを楽しめる宿も多く、五感全てを満足させるひとときを過ごせます。開放的なリゾート感を求めるカップルやファミリーに人気です。
1位：洲本温泉（兵庫県）／99票淡路島の東海岸に広がる、島内最大の温泉地。オーシャンビューの露天風呂を備えたリゾートホテルが数多く立ち並び、紀淡海峡を望む抜群のロケーションが魅力です。美しい朝日を眺めながらの朝風呂も楽しみの1つ。神戸や大阪からのアクセスも良く、気軽に非日常のクリスマス気分を味わえるスポットとして選ばれています。
