【義母の介護「10万円事件」】「配慮が足りず」義姉からの謝罪メッセージ＜第13話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第13話 義姉の謝罪【義妹の気持ち】
【編集部コメント】
アツシさんの対応に悩んでいたチエさんでしたが、その妻であるマユミさんから連絡がきました。その誠実な文面はチエさんの心を揺り動かしたようです。普段あまり連絡を取り合っていない分、お互いの真意は見えにくいものなのかもしれないですね。マユミさんの気遣いは、今度こそチエさんにしっかり伝わったようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
