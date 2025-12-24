【義母の介護「10万円事件」】「配慮が足りず」義姉からの謝罪メッセージ＜第13話＞#4コマ母道場

遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？　よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。

第13話　義姉の謝罪【義妹の気持ち】



【編集部コメント】

アツシさんの対応に悩んでいたチエさんでしたが、その妻であるマユミさんから連絡がきました。その誠実な文面はチエさんの心を揺り動かしたようです。普段あまり連絡を取り合っていない分、お互いの真意は見えにくいものなのかもしれないですね。マユミさんの気遣いは、今度こそチエさんにしっかり伝わったようです。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・井伊テレ子