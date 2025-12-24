この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ポイ活と投資に関する情報を発信するVTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【ANA Pay】やりすぎワロタ 本気モードで全額還元はじまる 住信SBIネット銀行 AI投資キャンペーン」を公開。ANA Payが実施する最大100%キャッシュバックキャンペーンと、住信SBIネット銀行のAI投資サービス「ROBOPRO」の口座開設で5,000円がもらえるキャンペーンについて解説した。



まず、ANA Payでは2026年1月6日まで、Apple Payのタッチ決済を利用することで最大100%（上限1,000円）がキャッシュバックされるキャンペーンが開催されている。対象となるのは、ANA Payのタッチ決済を初めて利用する人、または2025年10月22日から12月21日までの期間に利用履歴がない「お久しぶりの方」限定である。ネコ山氏は、自身が対象期間中にサービスを利用していたためキャンペーンの対象外であったことを明かし、「普段使いしている人は注意が必要だ」と述べた。本キャンペーンはエントリーが必須で、店頭でのApple Payによるタッチ決済のみが対象となる。



続いて、住信SBIネット銀行では、AIを活用した資産運用サービス「ROBOPRO for 住信SBIネット銀行」の口座を新規開設し、条件を達成することで現金5,000円がプレゼントされるキャンペーンが実施中である。条件は、①新規口座開設、②5万円以上の運用開始、③積立設定の3点。キャンペーン期間は2026年1月28日までだが、先着800名限定のため早期に終了する可能性がある。ネコ山氏によると、特典を受け取るには2026年2月27日まで資産を維持する必要があり、特典の付与は2026年4月下旬を予定しているという。同氏は「5万円の投資で5,000円がもらえるので、プラス10%のリターン。悪くない」と評価した。



ANA Payのキャンペーンは2026年1月6日までと期間が短く、住信SBIネット銀行のキャンペーンは先着順となっている。どちらもお得なキャンペーンだが、対象条件や期間、定員といった詳細を公式サイトで確認した上での利用が推奨される。