メロディー・バザードさん/FBI

（CNN）行方不明になっていた米カリフォルニア州の少女メロディー・バザードさん（9）の母親が、殺人の容疑で逮捕された。サンタバーバラ郡のビル・ブラウン保安官が23日に明らかにした。メロディーさんの遺体は、ユタ州南部の農村地帯で発見された。

保安官事務所と米連邦捜査局（FBI）は23日、母親のアシュリー・バザード容疑者（40）を逮捕した。当局によると、容疑者はガソリンスタンドで監視カメラに映らないよう、レンタカーを後ろ向きに駐車するなど、足取りを隠そうとしていたという。

ブラウン保安官は記者会見で、「この凶悪な犯罪が、メロディーさんの母親であり、この世界で最も頼り、信頼していたはずの人物によって行われたことを明確に示す、多くの証拠を回収した」と述べた。

メロディーさんの父方の祖母は同日、CNN提携局のKEYTとKSBYに対し、メロディーさんの遺体が発見されたと語った。KEYTによると、サンタバーバラ郡保安官事務所は祖母のリリー・デネスさんに、孫の遺体が見つかったことを伝えたという。

ブラウン保安官は23日、捜査の経緯を時系列で説明し、遺体発見に至るまでの流れを明らかにした。

メロディーさんが最後に目撃されたのは10月9日

捜査当局によると、バザード容疑者は10月7日、メロディーさんとともに車でドライブ旅行に出かけた。その際、地元のレンタカー会社で撮影された監視映像には、変装したようなメロディーさんの姿が映っていたという。

メロディーさんはフード付きの上着を深くかぶり、「地毛よりも色が濃く、まっすぐな」ウィッグを着用している様子が映っていた。当局は、外見を変える目的でウィッグを使った可能性があるとみている。

その後3日間で、レンタカーはネブラスカ、ユタ、アリゾナ、ネバダ、カンザスの各州を移動し、ロムポックの自宅に戻った。

保安官事務所によると、アシュリー容疑者は10日に出発したときと同じレンタカーを運転して自宅に戻っている姿が確認されたが、車内にメロディーさんの姿はなかった。

メロディーさんが最後に確認されたのは、コロラド州とユタ州の州境付近で撮影された9日の監視カメラの映像だった。

メロディーさんの失踪が届け出られたのは14日で、家族ではなく、長期間欠席していることを心配した学校関係者による通報だった。

この事件にはFBIも捜索に加わり、南カリフォルニアにとどまらず、全米で大きな関心を集めていた。