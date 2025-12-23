この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTuberのサイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」にて、「【スーパーガール】2026年夏公開!DCU4作目のティザー予告徹底解剖」と題した動画を公開。2026年夏に公開予定であるDCユニバース（DCU）の4作目、映画『スーパーガール』のティザー予告について詳細に解説した。



本作は、アニメ『クリーチャー・コマンドーズ』、映画『スーパーマン』、ドラマ『ピースメイカー』シーズン2に次ぐDCUの4作目として位置づけられている。サイ氏は、DCEU映画『ザ・フラッシュ』に登場したサッシャ・カジェ版スーパーガールとは関連がないことを強調した。主演はドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』で知られるミリー・オールコックが務め、監督は映画『クルエラ』のクレイグ・ギレスピーが担当する。



物語の原案は、コミック『スーパーガール：ウーマン・オブ・トゥモロー』。故郷クリプトン星を失った後、宇宙を漂うドーム都市”アルゴシティ”で14年間、周囲の人々が死にゆくのを目の当たりにしてきたスーパーガールことカーラ・ゾー＝エルが、愛犬クリプトと共に宇宙を旅する冒険譚である。その道中、父の仇を討つため復讐に燃える少女と出会い、行動を共にすることになる。ティザー予告で公開されたポスターには「真実/正義/どうでもいい」というキャッチコピーが記されており、地球で育ったスーパーマンとは異なる、彼女の過酷な出自を反映したキャラクター像が示唆される。また、ティザー予告では、DCEUでアクアマンを演じたジェイソン・モモアが演じる賞金稼ぎ「ロボ」や、少女の父親を殺した悪役「クレム」の姿も確認できる。



クリプトン星人は地球の”黄色い太陽”の下でスーパーパワーを発揮するが、故郷の”赤い太陽”の下では通常の人間と同じ身体能力になる。映画『スーパーマン』のラストで彼女が千鳥足だったのは、この設定に基づき「”赤い太陽”の下で酒を飲んだことで酔ったため」とサイ氏は解説した。今作は『スーパーマン』のシリアスな雰囲気とは対照的に、ポップな作風になることが予想される。DCUの指揮を執るジェームズ・ガン氏は監督ではなく製作として参加しており、その影響が色濃く反映された作品となりそうだ。