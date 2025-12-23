ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ÖM¡Ý1¡×¾å°Ì£³ÁÈ¤«¤éÃ¦Íî¤·ÎÞ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤¬22Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£¾å°Ì3ÁÈ¤Ë»Ä¤ì¤º¡¢¾å°Ì3ÁÈ¤¬»Ä¤ì¤ë»ÃÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤éµî¤Ã¤¿¸å¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÏÁ°Ç¯²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ½Ð±é¡£¤¯¤ë¤Þ¤ÏÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥«¥Ê¥á¡Ê¥¹¥È¡¼¥ó¡Ë¤µ¤ó¤¬»ÃÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¸å¤Ç¤µ¡£³°¤ÇÎí»Î¤µ¤ó¤âÎÞÎ®¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö²£ÄÌ¤ë»þ¤Ë¥«¥á¥é²ó¤Ã¤Æ¤¿¤·¤µ¡¢¥¹¡¼¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÄÌ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¡Ë»³¸ý¡ÊÀ¿¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ØÎí»Î¡ª¡¡¤¯¤ë¤Þ¤À¡ª¡¡¤¯¤ë¤Þ¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£²¶¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊM¡Ý1¡Ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡Ø¤â¤¦¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï·ëÀ®15Ç¯ÌÜ¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ÇÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢Îí»Î¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ì¡ºÍ¤Ç830ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·ë²ÌÅª¤Ë7°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥«¥Ê¥á¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï2010Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¡£»³¸ýÀ¿¤Ï1986Ç¯6·î24Æü¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£Îí»Î¤Ï1986Ç¯12·î19Æü¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£¥Þ¥»¥·ÝÇ½¼Ò½êÂ°¡£
º£Ç¯¤ÎM¡Ý1¤Ï¤¿¤¯¤í¤¦¤¬¥¨¥Ð¡¼¥¹¡¢¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤òÀ©¤·¡¢Âè21Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤Ç1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¾Þ¶â1000Ëü±ß¤Ê¤É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£