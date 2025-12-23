¡Ö¥¥Î¥³±À¥é¥ó¥×¡×ÇÈÌæ¤Îaespa¤á¤°¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¡¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¼Âà¤òÍ×µá...14ËüÉ®Ä¶½¸¤Þ¤ë
Ë½Ïª·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¡ÖDEATHDOL NOTE¡×¤¬2025Ç¯12·î23Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð¾ì¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½ðÌ¾¤òÍ¹Á÷¤ÇÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢X¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥¤¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡£¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×
aespa¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤¬22Ç¯5·î¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎSNS¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤á¤°¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤Î¤³±À¡×¤òÌÏ¤Ã¤¿¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¡Öi bought a pretty light~~~ how is it?¡Ê¤«¤ï¤¤¤¤¥é¥¤¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡£¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸¥é¥ó¥×¤¬³¤³°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ËÇúÈ¯¡¡¥à¡¼¥É¥é¥¤¥È¡¡¹Åç¤Î¤½¤ÎÆü¡¡¹Åç¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¡¾ÈÌÀ¡¡½¢¿²¤Ê¤É¡¡¸¶»ÒÇúÃÆ¡¡¤¤Î¤³±À¡×¤Ê¤É¤ÎÀâÌÀ¤È¤È¤â¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ËÆüËÜ¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤¿¸¶»ÒÎÏÇúÃÆ¤òÙèÙé¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÈãÈ½¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ìÆâÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤òÍýÍ³¤Ë½Ð¾ìÃæ»ß¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ðÌ¾Êí¤ò»ý¤Ã¤ÆÁë¸ý¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NHK¤Ë¼õ¼èµñÈÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
11·î17Æü¤Ë¤ÏDEATHDOL NOTE¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡ÖChange.org¡×¤Ç¡Öaespa¤Î¹ÈÇò½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ðÌ¾¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£²áµî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÉñÂæ¤Ëaespa¤Î½Ð±é¤òµö²Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤òµöÍÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¹ÈÇò¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÒ´¶¤ÊÌäÂê¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
12·î23Æü»þÅÀ¤Ç¡¢143,225·ï¤Î½ðÌ¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
DEATHDOL NOTE¤ª¤è¤ÓÆ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËáÆ¸¤Þ¤µ¤ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓSNS¤Ç½ðÌ¾Êí¤ÎÄó½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÊÄ½¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
22Æü¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿½ðÌ¾Êí¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡ÖNHK¢ª¼õ¼èµñÈÝ¡¡ÊüÁ÷ÎÑÍýÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¢ª¼õ¼èµñÈÝ¡¡(»£±Æ : ÀéÂåÅÄÊüÁ÷²ñ´Û1F)¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ËáÆ¸¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¡¢½ðÌ¾Êí¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö½ðÌ¾Êí¤ò»ý¤Ã¤ÆÁë¸ý¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢NHK¤Ë¼õ¼èµñÈÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢½ðÌ¾Êí¤òÍ¹Á÷¤ÇÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡Øaespa¤Î¹ÈÇò½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤Þ¤¹¡Ù137,734Ì¾Ê¬¤ò½ñÌÌ¤Ë¤ÆNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÄó½Ð(Í¹Á÷)¤·¤Þ¤·¤¿(ÌµÍýÌðÍý)¡¡¤Ê¤ª¡¢½ñÌÌ¤Ç¤ÎÄó½Ð¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆ¿Ì¾¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤Î¤ß¤Î¤â¤Î¤Ï¾Ê¤«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¶¨ÎÏ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
Êó¹ð¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤Ë¤Ï¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤òSNS¤Ë»Ä¤·¡¡¸À¤¤Æ¨¤ì¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¡¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½ðÌ¾¤Ï¿®½ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤éÂðµÞÊØ¤¸¤ãÁ÷¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨NHK¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÍ¹ÊØË¡Âè4¾ò°ãÈ¿¤òÍýÍ³¤Ë¼õ¤±¼è¤êµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¡¢µÕ¤ËÁÊ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥ª¥Á¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ë»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
»²±¡ÁíÌ³°Ñ¤Ç¤âÌäÂê¤Ë...NHK¡Ö½Ð¾ìÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤Ê¤·¡×
aespa¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢12·î2Æü¤Î»²±¡ÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀÐ°æÉÄ»ÒµÄ°÷¤â¡¢½ðÌ¾³èÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤éÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð¾ì¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤òÌä¤ï¤ì¤¿NHK¤Î»³Ì¾·¼ÍºÀìÌ³Íý»ö¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¡ÖÅö³º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸¶ÇúÈï³²¤ò·Ú»ë¡¦ÙèÙé¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÁªÄê¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖNHK¤Î¼«¼çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç·èÄê¡×¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£