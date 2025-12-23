女優の波瑠（34）と俳優の高杉真宙（29）が結婚したことが22日、本紙の取材で分かった。今月上旬に都内の区役所に2人で婚姻届を提出。親族など身内だけで結婚式も挙げている。交際は約2年。一昨年春にフジテレビの連続ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演したのをきっかけに、2人とも大好きなオンラインゲームで親交を深めていった。双方の所属事務所は本紙の取材に結婚の事実を認めており、23日午前5時にそれぞれのファンクラブの会員に真っ先に幸せの報告をした。

この冬も、波瑠は主婦層を中心に話題となったTBS連続ドラマ「フェイクマミー」に主演。高杉もTBS日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で有馬記念を制する騎手を演じ、年明けの1月9日からは主演映画「架空の犬と嘘をつく猫」が公開されるなど大忙し。そんな主演級同士のビッグカップルが“意外なデート”によってひそかに愛を育んでいた。

出会いは、2023年4月期のフジテレビ「わたしのお嫁くん」での共演。波瑠が敏腕キャリアウーマンながら私生活はズボラな主人公を、高杉が家事が得意で主人公に“お嫁くん”として迎えられる後輩社員を演じ、新たな男女の在り方を描いた新感覚のラブコメディーとして話題となった。

撮影は同年2月からの4カ月間だったが、ドラマさながらの交際に発展したのは、放送終了から数カ月がたったころ。2人は自他ともに認める「人見知りのインドア派」（ドラマ関係者）で、熱愛報道もそろって無縁で今回も交際の噂すらなかった。そんな恋愛に奥手の2人を共演後もつないでいたのはオンラインゲームだった。

どちらも「芸能界きってのゲーム好き」（テレビ局関係者）として知られ、中でも波瑠は本田翼（33）や野呂佳代（42）、Hey！Say！JUMP・山田涼介（32）らとのゲームを通じた友人関係が度々話題になっている。「わたしのお嫁くん」の撮影現場でも、高杉との共演シーンが多かったことから「2人がそろって時間の空いた時には仲良くゲームをしながら親交を深めつつ、演技についての議論を交わすようになっていった」（制作関係者）という。

交際期間は約2年。売れっ子同士だけに頻繁に会うことはできなかったが「離れていてもオンラインゲームを一緒に楽しむことで互いの性格を理解し、チャット機能も生かしながら信頼を深めていったようです」（ドラマ関係者）。

今秋から波瑠は「フェイクマミー」、高杉は「ザ・ロイヤルファミリー」とそろって話題作に出演して多忙だったため、新居はこれからの2人だが、「5歳年上の“姉さん女房”の波瑠さんがしっかりリードしていて、何事にも真面目な2人なのでゲームの腕前同様にお仕事の方も互いに高め合っていく夫婦になると思う」（ドラマ関係者）との声も。ゲームがつないだ2人は、令和の理想の俳優カップルへと人生をゲームチェンジしていく。

◇波瑠（はる）1991年（平3）6月17日生まれ、東京都出身の34歳。06年、WOWOW「対岸の彼女」でデビュー。15年のNHK連続テレビ小説「あさが来た」のヒロインを好演し、一躍全国区に。主演作にTBS「あなたのことはそれほど」、テレ朝「未解決の女」、フジ「Night Doctor」、TBS「フェイクマミー」など。1メートル64。血液型O。

◇高杉 真宙（たかすぎ・まひろ）1996年（平8）7月4日生まれ、福岡県出身の29歳。09年デビュー。12年の映画「カルテット！」で初主演。17年の映画「散歩する侵略者」の演技で第72回毎日映画コンクール・スポニチグランプリ新人賞。出演作にNHK連続テレビ小説「舞いあがれ！」、映画「東京リベンジャーズ」シリーズなど。1メートル70、血液型A。