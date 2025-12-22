「嘘だ…」令和版『仮面の忍者 赤影』幻妖斎の“信じがたい素顔”に絶句！8話まで隠され続けた驚きのキャスト

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

12月21日（日）に放送された第8話では、これまでキャストが伏せられていた敵のボス・幻妖斎がついに顔を見せた。その姿を見た赤影（佐藤大樹）は、動揺を隠せず…。

（※以下、第8話のネタバレがあります）

【映像】幻妖斎が顔をあらわにする瞬間

◆幻妖斎が語る信長の未来

第8話では、赤影たちが金目教の霞谷七人衆のひとり・朧一貫（小野塚勇人）に襲われ、散り散りになる展開に。敵に挟み撃ちにされた青影（木村慧人）は笛で助けを呼び、白影（加藤諒）が音のした場所に急ぐ一方、赤影の前には金目教の教祖である幻妖斎が現れる。

幻妖斎は「直に言葉を交わしたくてな」と告げると、これまで隠してきた顔をついに見せた。

すると髪型こそ違うものの、その顔は信長の重臣で赤影の後見人でもある滝川一益（忍成修吾）に瓜二つだった…。

まさかの正体に赤影が無言で固まるなか、幻妖斎は「驚いて声も出ぬか。そなたの心の内はすでに見透かしておる。今も数多の疑念が渦巻いておろう」と語り続ける。

そして幻妖斎は信長を慕うことは過ちだといい、さらに赤影の“ある嘘”を指摘。これに動揺した赤影は「黙れ！」と刀を抜き、「お館様を裏切っていたのですか！ 一益殿！」と問い詰める。

すると幻妖斎は「この目は未来を見ることもできる」と告げ、信長は天下を取れずまもなく本能寺で滅びると明かし、消え去ってしまう。

ひとり残された赤影は、これまで一益と過ごした日々を思い返しながら「一益殿が幻妖斎？ 嘘だ…許されない。こんなデタラメは」と呆然と立ち尽くしていた。