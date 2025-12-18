【アニバーサリーの鼓動】将伍は星稜中に一般受験で入学した。入試は1月、受験を決意したのは11月だった。バットを鉛筆に持ち替え、放課後は母・正美さんのマンツーマン指導を受けながら机に向かう日々。父・時宗さんは「覚悟があるなら受験してみなさい、と言いました。よく寝落ちしていましたけど、頑張りましたね」と当時を振り返った。

見事に合格した将伍。苦労して入学したからこそ、中高6年間、血のにじむような努力を続けた。レギュラーを獲ったのは中、高とも最高学年。諦めずに練習した結果だった。

覚悟を持って入った星稜中で、レベルの高さを痛感した。小学生時代とは打って変わって、自分より打球を飛ばす選手、足の速い選手ばかり。「この中で何とか目立たないと」と自主練習の時間をさらに増やした。

「1日1000スイング」。時宗さんと目標を定めた。午後7時に学校から帰ると、玄関のライトを照らし、正美さんの投げるバドミントンのシャトルをひたすら打った。余裕のある時はバッティングセンターに足を運び、帰宅後に素振り。成果が着実に表れ、時宗さんを「初めは2、300回くらいしか振れなかったのが、だんだん数が増えてきた。最終的には1000スイング毎日振れるようになっていましたね」と驚かせた。3年時には、チームの主力としてチームを全国8強に導いた。

高校時代は猛威を振るった新型コロナウイルスに最後の夏を奪われた。新チームでレギュラーを獲得し、「今年こそ甲子園の舞台に立つ」と決意した矢先。チームメートがコロナに感染し、石川大会の開催中に出場辞退を余儀なくされた。それでも、将伍は懸命に気持ちを切り替えた。当時部長だった星稜高・山下智将監督は、「チーム全体として、立ち直れるのかなという空気の中で、谷端は次に向けて、早々に動き出していた選手の一人でしたね」と回想した。

やるせなさを、次のステージで晴らす――。将伍は「戦国東都」を戦いの舞台に定め、日大の門を叩いた。