15分以内でできちゃう!?マリンフードの4商品を使った爆速レシピを試してみた

日々のごはん作りを少し楽にしたいと思いませんか。特に年末年始にかけては忙しくなり、料理をするのがしんどくなりがちです。そんなときにおすすめなのが、マリンフードの商品を使った15分以内で一皿が完成する｢爆速レシピ｣です。実際に、マリンフードの4商品を使って爆速レシピに挑戦してみたので、ぜひ参考にしてみてください。

マリンフードの爆速レシピ

今回使ってみたマリンフードの4商品は、｢はちみつバターブレンド｣･｢私のフランス料理｣･｢たらこスプレッド｣･｢私の香り立つ燻製バター｣です。パンに塗るだけでもおいしいですが、今回はお料理に使ってみます。

爆速レシピ①はちみつバターブレンドバター

｢はちみつバターブレンド｣は、コクとはちみつの優しい甘みがマッチした贅沢な味わいが楽しめるバターです。トーストにぬるだけで、いつものトーストがちょっぴり豪華に。お料理やデザートにも使えます。

｢照焼きチキン｣に使ってみました。作り方は、食べやすい大きさに切った鶏肉にお酒･砂糖･にんにく･塩こしょうを揉み込んでおきます。その後、片栗粉をまぶしてフライパンで焼くだけ。

仕上げに｢はちみつバターブレンド｣としょうゆを加えて絡めると、程よい甘みがきいた｢照焼きチキン｣になっておいしい!

爆速レシピ②私のフランス料理

｢私のフランス料理｣は、実際のフレンチレストランのレシピがベースになっているので、お家で気軽に本格フレンチの味が再現できます。

｢炊き込みピラフ｣に使ってみました。作り方は具材(シーフードミックス)をのせて、いつも通りにお米を炊きます。炊き上がった後に、｢私のフランス料理｣を混ぜ合わせて完成です。ガーリックのいい香りがたまりません!

爆速レシピ③たらこスプレッド

｢たらこスプレッド｣は、香ばしいたらことバター入りマーガリンの相性が抜群です。たらこのツブツブ食感もおもしろいです。パスタやパンだけでなく様々なアレンジに活用できます。

｢アボカドとチキンのたらこスプレッド和え｣を作ってみました。｢たらこスプレッド｣をサラダチキンやアボカドと和えるだけで、副菜が簡単にできます。たらこの味わいなので間違いない味です。

爆速レシピ④私の香り立つ燻製バター

｢私の香り立つ燻製バター｣は、リンゴのチップとピート(泥炭)で燻し、溶かさず風味を出した珍しいバターの燻製です。個包装になっているので、お料理に使いやすいです。

豚肉やきのこなどを炒めた後に、仕上げに｢私の香り立つ燻製バター｣をのせてみました。燻製の香りがして、いつもの炒め物がちょっぴり豪華な味わいに。

いかがでしたか。今回紹介したレシピは、公式サイトにも詳しく掲載されています。忙しい毎日でも簡単に作れるので、ぜひ試してみてくださいね。

取材協力/マリンフード