¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥¤¡×¡ÖÍß¤·¤¹¤®¤ë¡×¡¡Åì²£INN¤ÎàËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸á¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë
ËÌ³¤Æ»¤ÎÅì²£INN¤Ë¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ä°¦¤¹¤®¡ÄËÌ³¤Æ»¸ÂÄê¤Î¡ÖÅì²£INN¤«¤Ë¡×´Þ¤à52¤Î¤´ÅöÃÏ¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸
¤½¤ó¤Ê±½¤¬X¾å¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÆø¤ï¤·¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯12·î¾å½Ü¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤È¤Ï......¡£
¤«¡¢¥«¥Ë¤À¡ª¡¡¥«¥Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åì²£INN¤Î¡¢¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤À¡ª
¤¨¡¼¤Ã¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡ËÌ³¤Æ»¤é¤·¤¤¤·¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤«¤â¡ª¡©
¡Ö¤¦¤ï¡¼¤³¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¤¥¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï......¤µ¤µ¤ë¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¡×
¡ÖÍß¤·¤¹¤®¤ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âX¾å¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥«¥Ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¡Ö¤´ÅöÃÏGENKI¥Ð¥Ã¥¸¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥°¥Ã¥º¤Î°ì¼ï¤é¤·¤¤¡£
......¡Ö¤´ÅöÃÏ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¡ª¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï2025Ç¯12·î15Æü¡¢¤³¤Î¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅì²£INN¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Á´52¼ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡©
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Åì²£INN¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤´ÅöÃÏGENKI¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¥°¥Ã¥º¡£
47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤½¤ì¤¾¤ì¤È¡¢Åì²£INN¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë³¤³°¤Î5¤«¹ñ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢·×52¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¹âÃÎ¸©¤Ï26Ç¯2·î¤Ë¸©Æâ½é¤ÎÅì²£INN¤¬¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤È¯Çä¡Ë¡£
³ª¥í¥Ü²½¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤´ÅöÃÏ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤Ð¤«¤ê¡£
Ì¾½ê¤Î¤½¤Ð¤ËÐÊ¤àÅì²£INN¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¶´¤Þ¤ì¤¿¤ê¾è¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÅì²£INN¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤äÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÅì²£INN¡¢Ì¾Êª¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤¤ëÅì²£INN¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÅì²£INN¤¬¡¢¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¤Î47¼ï¤Ï¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïº¸¾å¤«¤é½ç¤Ë¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¡£
ËÌ³¤Æ»...¥«¥Ë¡¿ÀÄ¿¹...¤Í¤Ö¤¿¡¿´ä¼ê...¤ï¤ó¤³¤½¤Ð¡¿µÜ¾ë...ÀçÂæ¼·Í¼¤Þ¤Ä¤ê¡¿½©ÅÄ...¤Ê¤Þ¤Ï¤²¡¿»³·Á...¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¡¿Ê¡Åç...ÀÖ¤Ù¤³¡¿°ñ¾ë...Ç¼Æ¦¡¿ÆÊÌÚ...¥¤¥Á¥´¡¿·²ÇÏ...¤À¤ë¤Þ
ºë¶Ì...Ä¹¥Í¥®¡¿ÀéÍÕ...Íî²ÖÀ¸¡¿Åìµþ...Åìµþ¥¿¥ï¡¼¡¿¿ÀÆàÀî...²£ÉÍÃæ²Ú³¹¡¿¿·³ã...¥³¥á¡¿ÉÙ»³...¤·¤í¤¨¤Ó¡¿ÀÐÀî...¸ÝÌç¡¿Ê¡°æ...¶²Îµ¡¿»³Íü...¥ï¥¤¥ó¡¿Ä¹Ìî...¤½¤Ð
´ôÉì...ÇòÀî¶¿¡¿ÀÅ²¬...ÃãÅ¦¤ß¡¿°¦ÃÎ...¶â¥·¥ã¥Á¡¿»°½Å...¿¿¼î¡¿¼¢²ì...¿®³Ú¾Æ¤Î¤¿¤Ì¤¡¿µþÅÔ...Éñµ¸¤µ¤ó¡¿Âçºå...¤¿¤³¾Æ¤¡¿Ê¼¸Ë...É±Ï©¾ë¡¿ÆàÎÉ...¼¯¡¿ÏÂ²Î»³...¤ß¤«¤ó
Ä»¼è...Ä»¼èº½µÖ¡¿Åçº¬...¤É¤¸¤ç¤¦¤¹¤¯¤¤¡¿²¬»³...ÅíÂÀÏº¡¿¹Åç...¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¡¿»³¸ý...¥Õ¥°¡¿ÆÁÅç...°¤ÇÈÍÙ¤ê¡¿¹áÀî...¤¦¤É¤ó¡¿°¦É²...Ë·¤Á¤ã¤ó¤À¤ó¤´¡¿¹âÃÎ...ºäËÜÎ¶ÇÏ¡¿Ê¡²¬...ÌÀÂÀ»Ò
º´²ì...¥Ð¥ë¡¼¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡¿Ä¹ºê...¥«¥¹¥Æ¥é¡¿·§ËÜ...¥¹¥¤¥«¡¿ÂçÊ¬...²¹Àô¡¿µÜºê...¥Þ¥ó¥´¡¼¡¿¼¯»ùÅç...ºùÅç¡¿²Æì...¥·¡¼¥µ¡¼
É®¼Ô¤ÏÊ¡°æ¤ÎÅì²£INN¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¶²Îµ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡©¡ËÅì²££É£Î£Î¤¬¥·¥å¡¼¥ë¤ÇÌÌÇò¤¤¡£
ÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡ÖÃãÅ¦¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©¤ÎÅì²£INN¡×¡¢ÉûÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡Ö²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëÂçÊ¬¤ÎÅì²£INN¡×¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ì¤¬¤ª¹¥¤ß¡©
Åì²£INN¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏGENKI¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ï³Æ300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£³ÆÅì²£INN¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥Ð¥Ã¥¸¤Î¤ß¤òÈÎÇäÃæ¡£
½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤â¹ØÆþ²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤À¡£