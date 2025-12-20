¡ÖÈ¾Ç¯¥Ëー¥È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¸µÈþÍÆ»Õ¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¡¢·î¼ý38Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¹ðÇò¡£¿ÆÍ§¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥¹¥«¥¦¥È
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹³ÑµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊÆó¿ÍÁÈ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤Ë¡¢27ºÐ¤Î»öÌ³¿¦¤È28ºÐ¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¸µ¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊµëÍ¿¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Î·èÃÇ¤Þ¤Ç¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÆ±¤¸¿¦¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¡£½Ð²ñ¤¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Åö»þÈþÍÆ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¤¬¡¢»£±Æ¥â¥Ç¥ë¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»öÌ³¿¦¤Î½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²Ä°¦¤¤¥®¥ã¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿Æ¸ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸½ºß¤ÎµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³¿¦¤Î½÷À¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê30Ëü±ß°Ê¾å¡×¤È²óÅú¡£»Å»ö¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤â¡ÖµëÎÁ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥à¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¤Ï¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ºÇ¤â¼ýÆþ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿·î¤Ï¡Ö37～38Ëü±ß¡×¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈþÍÆ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢Âà¿¦¤ò·è°Õ¡£¤½¤Î¸å¡¢È¾Ç¯´Ö¤Î¥Ëー¥È´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢ÈþÍÆ»ÕÌÈµö¤ò³è¤«¤»¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ëー¥È´ü´ÖÃæ¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¿²¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¸³è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖË°¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¯¤³¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ãù¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î½÷À¤¬¡Ö300Ëü±ßÁ°¸å¡×¡¢»öÌ³¿¦¤Î½÷À¤¬¡Ö50Ëü±ßÁ°¸å¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤Ê½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¿ÆÍ§¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë²á¤´¤¹2¿Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÁªÂò¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
