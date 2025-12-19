ショートカットは「明るい」「快活」「オシャレ」などの印象があります。普段、髪を長くしている人の中には、ショートカットにしてみたい人もいるのではないでしょうか。一方、ネット上では「髪を短くすると髪質が変わる」という情報がありますが、本当なのでしょうか。髪質の種類と、髪を短くした場合の変化や注意点について、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。

【実はNG！】「えっ！？」 これが、美容室に行くときに着てはいけない“服”の種類です（画像6枚）

髪質が変わったように感じるケースも

Q.そもそも、髪質にはどのような種類があるのでしょうか。

原木さん「髪質は、『形状』『太さ』『硬さ』の3要素に分けられます。『形状』は直毛か癖毛かの違いで、『太さ』はそのまま、細い、普通、太い髪という分け方ですね。

3つ目の『硬さ』が一番聞きなじみがないかもしれません。髪の硬さは柔らかくてしなやかな『軟毛』、硬くハリコシがある『硬毛』と、その中間の『普通毛』の3種類に分けられます。人の髪質は、これらの組み合わせで決まるわけです」

Q.髪を短くした場合、髪質が変わる可能性はあるのでしょうか。例えば、髪が柔らかい人が髪を短くした場合、髪が硬くなることはあるのでしょうか。

原木さん「髪を短くしただけで髪質が変わることは、基本的にありません。ただ、感覚として髪質が変わったと感じるケースはあり得ますね。それから成長だったり、加齢だったり、毛穴に影響する要因が重なることで、髪質の変化を感じることはあると思います。

例えば、成長期の子どもはホルモンバランスの変化によって髪がちょっと太くなる、髪が硬くなるタイミングがあります。これは産毛が生え変わるタイミングなのですが、この時期に髪の毛を短くすると、突然髪質が変わったように感じられると思います。

また、年齢を重ねてくると毛穴の形がゆがんで、直毛だった人の髪にうねりが出てくることがあります。また普段から強く髪の毛を結んでいる人が、ショートヘアにすることで徐々に毛穴の形が変化して髪質が変わるというケースも考えられますね」

Q.髪が長い人が髪を短くする際の注意点について、教えてください。いきなり短くすることで寝癖がつきやすくなる可能性はあるのでしょうか。

原木さん「髪質によっては、短くした際に寝癖がつきやすくなることはあります。特に髪が細い人や柔らかい人、癖のある人はその傾向が強く出てくるかもしれません。もちろん、短くすることでお風呂上がりに乾かす時間を短縮できたり、ついてしまった寝癖を直しやすくなったりというメリットもありますね。ショートスタイルに初めて挑戦する人はスタイリングのコツや直し方、朝のセット方法などを事前に美容師に相談するのをお勧めします」

＊ ＊ ＊

髪質は形状、太さ、硬さの3つの要素に分けられるということです。髪を切っただけでは髪質は変わらないとのことですが、成長期の子どもの場合、産毛が生え変わるタイミングで髪を短くすると「髪質が変わった」と感じることがあるといいます。もし髪を短くするか迷った場合は、美容師に相談してみてはいかがでしょうか。