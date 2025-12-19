©M-1グランプリ事務局

12月21日の午後3時から生放送される「M-1グランプリ2025 敗者復活戦」。

準決勝の順位に基づき、21組が公平に振り分けられたA・B・Cの3ブロック。各ブロックの勝者を決めるのは、会場の中からランダムに選ばれた200名の観客だ！

ルールはサバイバル方式。 1組ごとに「暫定勝者」か「挑戦者」か、どちらが面白かったかをその場で判定する。そして最終審査を託されるのは、M-1グランプリの舞台を知り尽くした芸人審査員！

最後まで勝ち残った各ブロックの勝者3組の中で、どの組が一番面白かったかを投票。最も多くの票を集めた1組だけが、決勝戦の最後のひと枠を勝ち取る！

ファイナリスト経験者を含む21組の猛者たちが挑む、熾烈な漫才サバイバル。

決勝の舞台へ返り咲くのはどの漫才師なのか！？ 乞うご期待！

Aブロック

おおぞらモード

20世紀

ゼロカラン

イチゴ

ミカボ

ネコ二スズ

TCクラクション

Bブロック

ひつじねいり

フランツ

センチネル

カナメストーン

例えば炎

ドーナツ・ピーナツ

カぺポスター

Cブロック

今夜も星が綺麗

大王

生姜猫

黒帯

スタミナパン

ミキ

豆鉄砲

「M-1グランプリ2025 敗者復活戦」

12月21日（日） ひる３時から生放送（ABCテレビ・テレビ朝日系 全国ネット）

MC：陣内智則、 齊藤京子

審査員：

井口浩之（ウエストランド）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、

野田クリスタル（マヂカルラブリー）、ユースケ（ダイアン）、渡辺隆（錦鯉）

『TELASA』オリジナルM-1番組 レジェンド戦士が答える M-1超クイズ

#3 決勝戦 「チームメガネ」vs「チーム前説」が配信開始！

史上最多11521組の漫才師の頂点を決める「M-1グランプリ2025」の決勝戦が迫る中、動画配信プラットフォーム『TELASA』では、M-1をより楽しむことができるオリジナル番組「レジェンド戦士が答える M-1超クイズ」を配信中！

#1・2の1回戦を勝ち上がった「チームメガネ」と「チーム前説」が激突！ 最終話となる#3の配信がスタートした。この熱い対決をお見逃しなく！

最終話＃3が配信開始！

この番組では、M-1グランプリ20回の歴史に基づくクイズを通じて、知られざるエピソードや貴重な舞台裏を大公開します！MCに小籔千豊を迎え、M-1にゆかりのあるレジェンド戦士4チームがトーナメント形式で「超クイズチャンピオン」の称号をかけて激突します ！

【#3の見どころ】

1回戦を勝ち上がった、M-1王者トレンディエンジェルたかし＆モグライダー芝大輔の「チームメガネ」と、レイザーラモンRG＆バイク川崎バイクの「チーム前説」との決勝戦！

まずは、漫才における「ボケ数」に関するクイズに挑戦！2010年、ボケ数の少なさとその独特の間で衝撃を与えたスリムクラブの漫才から、驚きの問題が！M-1レジェンドたちも唸るスリムクラブのすごさとは！？さらに、漫才の“つかみ”に関するクイズや、M-1決勝戦MCの今田耕司が放った伝説の一言に関するクイズなどが出題！

「超クイズチャンピオン」の称号を手にするのは果たしてどのチームなのか？

【TELASA M-1特設サイト】→ https://navi.telasa.jp/m-1gp/

決勝戦直後の大反省会のMCは、今年も麒麟・川島明！

今年は「国宝級漫才師たちの大反省会」と題し、レジェンド芸人×ファイナリスト全組が集結！ 緊張と感動の舞台裏を、たっぷりと掘り下げる！

12月21日(日)よる10時10分～

決勝戦ネタ、敗者復活戦ネタはTELASAで最速配信！

あの感動と爆笑をもう一度！ 最速で漫才ネタを配信する。見逃した方も、細部までじっくり見たい方も、全ネタを何度でも！



【番組情報】

「M-1グランプリ2025」

敗者復活戦 12月21日（日）午後3時～よる6時30分

決勝 12月21日（日）よる６時30分～よる10時10分

（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）

番組公式HP：https://www.m-1gp.com/